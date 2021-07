Paris Hilton nie le rapport de grossesse dans un nouvel épisode de podcast

Mardi, il a été rapporté que Paris Hilton attendait son premier enfant avec son fiancé Carter Reum. Cependant, quelques heures après l’annonce de la nouvelle, Hilton s’est tournée vers son podcast This Is Paris pour nier rapidement qu’il y avait un petit pain dans son four. En fait, la mondaine admet que cela l’a prise au dépourvu autant que le public lorsqu’elle a réalisé qu’elle était prétendument enceinte après que les gros titres eurent commencé à apparaître partout annonçant qu’elle allait devenir maman. « La seule chose dans le four en ce moment, ce sont mes « lasagnes en morceaux », a-t-elle avoué.

“Je me suis également réveillée avec environ 3 000 SMS. Tous mes iPhones explosent, tous les cinq”, a-t-elle expliqué. “Tout le monde me souhaite des félicitations et tellement heureux pour moi. Des nouvelles de personnes dont je n’ai pas entendu parler depuis des années.” Elle a ensuite rapidement plaisanté en disant qu’elle était en fait enceinte de triplés, mais a ensuite noté que ce n’était rien de plus qu’une blague. “Je plaisante. Je ne suis pas enceinte. Pas encore. J’attends la fin du mariage.”

La femme de 40 ans a ensuite déclaré qu’elle en avait ” marre que les gens inventent des choses ” et n’a pas tardé à rappeler à ses auditeurs qu’ils ne pouvaient pas croire tout ce qu’ils lisaient. Cependant, même si elle n’est peut-être pas encore une future maman, elle est prête à assumer le rôle en disant qu’elle “a hâte d’avoir des enfants en 2022”. En fait, elle a déjà choisi des noms pour un garçon et une fille en fonction de ce qu’elle a quand elle conçoit. “J’aime Londres et Paris ensemble. Et pour mon garçon, je veux aussi lui donner le nom d’une ville, d’un pays ou d’un état”, a expliqué Hilton. Alors qu’elle n’a pas tardé à partager quelques idées qu’elle avait en tête pour une petite fille, elle n’a pas été aussi rapide à donner celle qu’elle avait choisie pour un petit garçon.

“J’ai le nom mais je ne vais pas le dire pour le moment. Je pourrais garder ça une surprise. Je ne veux pas que quelqu’un vole mon prénom pour celui-là”, a-t-elle avoué. Après que Reum a proposé à Hilton à l’occasion de son 40e anniversaire, elle a commencé le processus de FIV parce qu’elle est déterminée à avoir des enfants avec son futur mari. “J’ai hâte d’avoir une famille avec lui. C’est quelque chose que j’attends vraiment avec impatience et dont nous avons beaucoup parlé depuis que nous sommes ensemble, le simple fait d’avoir une famille va être tellement excitant et à quel point ils vont être mignons, et à quel point ça va être amusant. D’abord le mariage, puis les bébés.”