Paris Hilton porte un look de mariée glamour au gala du LACMA avant le mariage

Paris Hilton semble être en mode nuptiale complet !

La star de Paris in Love ressemblait à une vision en blanc alors qu’elle sortait dans une robe en tulle unique en son genre lors du 10e gala annuel Art + Film du LACMA à Los Angeles le samedi 6 novembre. Pour célébrer la star- affaire cloutée, la mondaine a apporté le faste et le glamour avec son design personnalisé Pamella Roland.

La création angélique, qui rappelait Audrey HepburnLa robe emblématique de My Fair Lady comportait un corset orné de couches de diamants. Les manches comprenaient également des manches ornées de bijoux.

En marchant sur le tapis rouge avec son futur mari, Carter Reum, Paris s’est retournée et a soulevé le bas volumineux de sa robe pour mettre en valeur son design à couper le souffle. Quant à Carter ? L’entrepreneur s’est habillé tout aussi pimpant avec un smoking bleu marine et une cravate noire.

Le couple n’a pas hésité à emballer sur le PDA non plus et a regardé par-dessus la lune avec amour lors de l’événement étoilé. Alors qu’ils posaient pour des photos, les deux ne pouvaient pas se quitter des yeux et se faufilaient adorablement dans quelques baisers.