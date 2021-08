Paris Hilton portera 10 robes à son mariage !! L’héritière a déclaré que son mariage sera un événement, trois jours de fête et 10 robes de mariée.

Lors d’une interview avec Jimmy Fallon sur The Tonight Show ce mardi, la célébrité de 40 ans et animatrice de “Cooking With Paris” a révélé qu’elle avait déjà sélectionné une robe de mariée.

«Ce sera un événement de trois jours. Nous traversons beaucoup de choses », a-t-elle raconté à Jimmy Fallon à propos de sa planification de mariage « très stressante ». Alors que le lieu, la nourriture et la recherche du DJ et du groupe parfaits pour son mariage restent à déterminer, la mondaine est confiante en une chose : « son style de mariage sera aussi fabuleux qu’elle l’est ».



“Beaucoup de robes, probablement 10. J’adore les changements de tenues”, a-t-elle expliqué. Et même si sa garde-robe nécessite un “entretien élevé”, Hilton est sûre qu’elle n’est pas une “Bridezilla” – pas du tout. “

De plus, alors que son petit ami sera définitivement plus discret dans son costume, les fans pourront voir toute la planification et le processus de la nouvelle émission de télé-réalité Peacock de Hilton, Paris in Love.

“J’ai juste l’impression que pour mon documentaire, C’est Paris, ça s’est terminé d’une manière, vous savez, c’était incroyable mais j’ai juste l’impression que je voulais que mes fans voient que j’ai trouvé mon prince charmant et ma fin de conte de fées”, a-t-elle déclaré. mentionné.

Paris espère fonder une famille dès son mariage, et assure à ses fans qu’elle n’est pas enceinte, à l’époque des reportages ce n’était que des lasagnes. Il a déjà le nom de sa fille, London, et si c’est un garçon, le nom reste confidentiel.

Carter Reum a proposé à Paris Hilton en février et lui a offert une bague en diamant de 20 carats d’une valeur de 2 millions de dollars.



