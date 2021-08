Paris Hilton révèle qu’elle portera 10 robes pour son mariage ! | .

La célèbre star américaine et mondaine Paris Hilton a révélé une agréable surprise pour ses fans, cette beauté et héritière du L’empire de l’hôtel Hilton a révélé qu’elle portera 10 robes différentes à son mariage avec Carter Reum.

La belle mondaine a gagné l’affection et l’admiration de millions de personnes, d’autant plus que jusqu’à présent on ne l’a pas vue impliquée dans des scandales, contrairement à ses amis qui à l’époque partageaient des soirées à ses côtés comme Lindsay Lohan, Kim Kardashian et Britney Spears.

Paris Hilton Elle semblait être l’aimant des scandales qui entouraient ses amis, mais elle n’a jamais été directement touchée, elle a toujours maintenu son sang-froid et son élégance.

Même si elle n’est pas une célébrité comme son amie Kim Kardashian sur les réseaux sociaux, sa fortune est connue pour dépasser de loin la sœur aînée de Kylie Jenner.

Avec l’annonce de son prochain mariage avec l’auteur, entrepreneur et capitaliste américain Carter Reum avec qui elle se mariera bien que le jour exact n’ait pas été communiqué, les médias ainsi que ses fans sont au courant de toutes les nouvelles diffusées sur l’héritière de les hôtels Hilton.

Bien que le chanteur et DJ affirme ne pas se sentir obsédé par le mariageComme elle n’a réservé sa robe que pour la célébration qui durera d’ailleurs 3 jours, elle devrait être l’une des plus spectaculaires à ce jour.

La bague de fiançailles lui a été offerte par son petit ami le jour où elle a eu quarante ans, qui honnêtement ne semble pas être si vieux, il a l’air beaucoup plus jeune.

Dans une interview avec le présentateur de télévision JimmyFallon a commenté qu’elle adore changer de vêtements, voici la raison pour laquelle elle a décidé d’utiliser 10 vêtements différents, elle n’aura sûrement pas de stress à cause du mariage et d’autres personnes s’occuperont d’elle.

Pour beaucoup c’est un rêve devenu réalité et sûrement pour elle aussi, c’est la quatrième bague de fiançailles chérie par la chanteuse interprète de “Les étoiles sont aveugles“Bien qu’il ait eu plusieurs partenaires, mais apparemment il n’avait fait la démarche officielle avec aucun d’entre eux, apparemment il a trouvé son prince charmant.

Bien que beaucoup lui reprochent d’être célèbre pour être célèbre, la chanteuse est également devenue une femme d’affaires et affirme que sa fortune est également due à la vente de ses parfums qu’elle a jusqu’à présent 14 sur le marché, à son entreprise de musique et d’autres activités.