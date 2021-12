Paris Hilton révèle une raison totalement inexplicable pour laquelle elle n’a pas vu « House of Gucci »

House of Gucci peut ressembler à un film dans l’allée de Paris Hilton, mais la mondaine ne l’a toujours pas vu. Sa raison n’a rien à voir avec le fait de ne pas vouloir aller au cinéma pendant la pandémie de coronavirus ou simplement d’être occupée pendant la saison des vacances. Non, elle n’a pas encore vu le dernier film de Lady Gaga car elle est sur une île privée sans cinéma pendant sa lune de miel.

Mercredi, Hilton s’amusait à parler de films avec ses abonnés sur Twitter. Elle leur a demandé de suggérer des films romantiques. Maintenant, House of Gucci n’est pas si romantique à la fin, étant donné que le film dramatise l’assassinat par Patrizia Reggiani de son mari, Maurizio Gucci. Pourtant, un fan a évoqué le film, ajoutant même: « Ce n’est pas du tout romantique, mais c’est très divertissant. »

« Je veux le regarder. Mais il ne joue que dans les salles de cinéma et je suis en lune de miel sur une île privée », a répondu Hilton. Cette réponse a fait beaucoup rire sur Twitter. Certains ont été surpris qu’elle n’ait pas de connexions pour obtenir un DVD de dépistage. D’autres se sont demandé pourquoi quelqu’un visiterait une île privée sans cinéma. Cela n’a pas l’air amusant. Faites défiler pour voir certaines des réponses hilarantes au tweet de Hilton.

Hilton, 40 ans, est maintenant en voyage de noces avec son mari Carter Reum. Ils se sont arrêtés à Bora Bora, un domaine privé sur l’île de Moskito dans les îles Vierges britanniques, et à Londres pour les rapports de Noël PEOPLE. Ils ont séjourné au Biltmore Mayfair lors de leur escale à Londres. Ils documentent leur voyage pour une série YouTube Hilton intitulée My Dream Honeymoon.

« Ce fut définitivement un Noël si spécial dont on se souviendra », a déclaré Hilton à PEOPLE. « Passer Noël pendant ma lune de miel avec Carter a été mon préféré jusqu’à présent parce que c’est notre premier Noël en étant marié. J’adore être une femme. »

Hilton a dû avoir du temps libre pendant la lune de miel pour répondre aux fans qui ont proposé leur choix de films romantiques. Elle a eu du plaisir à voir les fans suggérer des projets dans lesquels Hilton a joué, notamment The Simple Life, The Hottie & The Nottie, Bottoms Up et Pledge This !.

House of Gucci est sorti en salles le 24 novembre et met en vedette Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani et Adam Driver dans le rôle de Maurizio Gucci. Le film retrace leur relation et la chute de la famille Gucci, qui a perdu le contrôle de sa marque éponyme tandis que Patrizia a comploté le meurtre de Maurizio. Il a été réalisé par Ridley Scott, avec un scénario de Becky Johnston et Roberto Bentivegna. Il est basé sur le livre de Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

La famille Gucci n’a pas été satisfaite de leur interprétation dans le film. Scott a ignoré leurs plaintes. Dans une interview avec Total Film, il a déclaré qu’il avait essayé d’être aussi « respectueux que possible en étant aussi factuel que possible » dans le film. Il pensait que les plaintes de la famille au sujet d’Al Pacino comme Aldo Gucci étaient insultantes. « Comment pourraient-ils être mieux représentés que par Al Pacino ? Excusez-moi ! Vous avez probablement les meilleurs acteurs du monde, vous devriez être tellement chanceux », a-t-il déclaré.

