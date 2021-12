« Dans les années 2000, c’était de ça qu’il s’agissait. Ils adoraient monter les femmes les unes contre les autres. C’était leur truc », a-t-elle expliqué. « Chaque couverture d’un tabloïd dirait : ‘Un tel déteste cette personne’, ‘Question’, causant juste plus de drame qu’il n’y en avait même eu.»

« Avec Internet, ça a tellement changé – tout ce paysage. Mais pendant ce temps-là, c’était tellement vicieux », a déclaré Paris. « Je m’en occupe depuis très longtemps. »

Pour Paris, elle n’est plus la même personne qu’elle était il y a plus de dix ans. En fait, le DJ a une perspective plus mature dans la vie de nos jours.

« Des choses se sont passées mais je suis une adulte maintenant », a-t-elle déclaré. « Je viens de réaliser que beaucoup de choses étaient simplement immatures. Oui, il y a eu des gens qui m’ont blessé, mais j’ai l’impression que maintenant que je suis marié et que j’ai grandi et que je commence cette prochaine phase de ma vie, je ne ‘ Je ne veux pas avoir cette énergie négative. «