Paris Hilton se dit fière d’être la voix des adolescents en difficulté

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Paris Hilton mène sa croisade contre les abus dans les camps d’adolescents en difficulté à Capitol Hill et elle dit qu’elle est fière de se battre au nom de victimes présumées comme elle.

Nous avons amené Paris à se rendre au Capitole et lui avons demandé quels étaient les commentaires qu’elle recevait de sa campagne pour obtenir des lois sur les livres interdisant les mauvais traitements dans les établissements pour jeunes.

Paris dit que la réponse a été incroyable et elle est honorée d’être l’enfant d’affiche pour le changement dans ce domaine. Elle est également convaincue que des jours meilleurs sont à venir.

.@ParisHilton a fait des efforts substantiels pour réformer les centres de traitement résidentiels de l’Utah pour les adolescents en difficulté. Je suis reconnaissant qu’elle défende maintenant les intérêts au niveau fédéral. pic.twitter.com/pP9t7kUlWd – Sénateur Mitt Romney (@SenatorRomney) 21 octobre 2021 @SenatorRomney

Paris, qui a récemment aidé à faire passer une loi protégeant les adolescents de l’Utah, s’est entretenu jeudi avec des législateurs fédéraux, dont le sénateur. Mitt Romney.

On dirait que Paris fait des percées… Romney dit qu’il est reconnaissant de voir Paris plaider au niveau fédéral après avoir fait avancer les choses dans l’Utah.

Lire du contenu vidéo

08/02/21 NewsNOW de FOX/YouTube

Comme nous l’avons signalé … Paris dit qu’elle a enduré des années d’abus lorsqu’elle était adolescente et fréquentait un pensionnat dans l’Utah, et elle est devenue émue plus tôt cette année en exposant ses arguments en faveur de réformes.

Paris est clairement à tapis dans ce combat, mais elle a également eu une mise à jour sur un défi plus agréable dans son assiette – la faire Organisation de mariage terminé.