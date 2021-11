Paris Hilton se marie ! Connaître les détails de votre mariage

. Paris Hilton Carter Reum

Paris Hilton se mariera un jour de chance.

La mondaine, qui est également la fille de la favorite des fans de « Real Housewives of Beverly Hills », Kathy Hilton et la nièce du vétéran de la série Kyle Richards, épousera son amour de longue date, Carter Reum, dans le domaine de Bel-Air ce jeudi 11 novembre, selon à la page six. Paris a choisi la date du 11 novembre parce qu’elle pense que le 11-11 est « chanceux », a déclaré sa mère à Daily Blast Live.

En août 2021, Paris a déclaré à l’hôte de la soirée, Jimmy Fallon, que ses noces seront une « affaire de trois jours », qui la mettra en vedette dans 10 robes.

« J’adore les changements de vêtements », a-t-il déclaré.

La future épouse de 40 ans, qui s’est fiancée trois fois auparavant, a filmé la planification de son mariage pour la série Peacock « Paris in Love », ajoutant: « Je voulais que mes fans voient que j’ai trouvé mon prince charmant et ma fin .conte de fées heureux ».

Voici ce que vous devez savoir sur le mariage Paris & Carter.

Le décor comportera des accents roses et il y aura une boisson nuptiale rose

Avant l’événement de trois jours, Page Six a partagé un aperçu du décor extérieur de la propriété Hilton, y compris une piste de danse préfabriquée et des compositions florales roses et blanches en forme des initiales des mariés.

Kathy Hilton a déclaré à Daily Blast Live qu’elle avait créé une boisson spéciale recouverte de barbe à papa rose pour la célébration, qui sera servie dans des verres que l’étudiante de RHOBH a elle-même conçus.

« Nous préparons une boisson spéciale, le champagne Moët Rosé Impérial », a déclaré Kathy. « Et je voulais avoir un peu de rose. Paris doit avoir un peu de rose à son mariage ».

Kathy a également révélé qu’elle prévoyait également de coudre quelque chose de spécial sur la robe de mariée de sa fille.

« Savez-vous comment vous êtes censé avoir quelque chose de vieux ? » dit Kathy. « Je vais coudre quelque chose sur sa robe de mariée qui sera une grande surprise… ce sera très spécial. »

En parlant de la robe, l’amie proche de Paris, Tina Chen Craig, a récemment glissé que la mariée portera en fait 11 looks de mariage en guise de clin d’œil à son rendez-vous chanceux du 11-11, par ville et par pays. Bien que la créatrice de la robe de mariée principale de Paris n’ait pas été confirmée, Page Six a annoncé que Paris descendrait probablement l’allée dans une robe Valentino comme sa sœur, Nicki, l’a fait lorsqu’elle a épousé James Rothschild en 2015.

Quant à la musique de danse, Paris a clairement indiqué qu’elle ne travaillerait pas sur son propre mariage. En mai 2021, le célèbre DJ a déclaré à People : « Je pense que pour mon mariage, je vais être tellement stressé qu’il y aura probablement d’autres personnes qui joueront. » Beaucoup de mes amis m’ont appelé et m’ont dit : « Je veux être le DJ de votre mariage. J’ai donc une liste complète de personnes qui veulent le faire. Alors je pense que je vais prendre ma nuit de congé et être la petite amie. »

Page Six a noté que la deuxième nuit de l’événement de plusieurs jours sera un carnaval sur la jetée de Santa Monica vendredi, et qu’il y aura un gala samedi soir.

Invités célèbres assistant au mariage

En plus de ses amis DJ, la liste des invités du mariage à Paris comprendra quelques visages célèbres. Selon TMZ, Paris a confirmé que son vieil ami Kim Kardashian avait reçu une invitation au mariage.

Page Six a rapporté que la sœur de Paris, Nicki, sera la matrone d’honneur du mariage, tandis que la sœur du marié, Halle, et la belle-sœur de Paris, Tessa Hilton, l’accompagneront également à la cérémonie. Les cousines de Paris, la fille de Kyle Richards, Farrah Aldjufrie, et la fille de Kim Richard, Whitney Davis, seront également demoiselles d’honneur, a indiqué le média.

Et ce serait une surprise si la plupart, sinon la totalité, des membres de la distribution de « Real Housewives of Beverly Hills » n’étaient pas au mariage. En plus de la mère de Paris et de la tante Kyle, les dames de Bravo Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Crystal Kung Minkoff et Lisa Rinna étaient à son enterrement de vie de jeune fille le mois dernier, tout comme l’ami de la famille Kris Jenner.

