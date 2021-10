Paris Hilton se produira sur le métaverse – Trustnodes

Le Decentraland Metaverse Festival est entré dans sa dernière journée avec une performance de Paris Hilton et un invité secret pour le clôturer à 12h UTC, vers minuit à Londres et 20h à New York.

Jusqu’à présent, les trois jours du festival ont été mouvementés alors que la génération du millénaire et les zoomers envisagent la relation entre le numérique et la vie réelle.

Souvent, le métavers semble être quelque part entre les deux, avec les performances en direct dans un environnement de concert éclairé donnant ce sentiment d’exclusivité et d’être là plus qu’un affichage 2D.

La présence des autres vous donne également plus à faire, y compris trouver quelqu’un avec qui danser, ou voir ce que quelqu’un porte, ou même ce qu’il fait.

Vous pouvez également ressentir l’intensité, lorsqu’une chanson s’échauffe, lorsque les avatars – les individus derrière les téléphones ou les ordinateurs qui les font bouger – s’en vont dans une sorte de frénésie.

Au début de la vingtaine, cependant, vous préféreriez de loin aller à un vrai concert, mais dans la trentaine, cela pourrait être un remplacement «plus silencieux» que les jours d’adolescence fracassés.

Pourtant, ils ont leur place, mais ce qui pourrait être intéressant, c’est que cela aussi pourrait avoir sa place, que ce nouveau médium est différent et comme pour toutes choses, a ses avantages et ses inconvénients et surtout, a des qualités irremplaçables qui le rendent différent et donnez-lui ces avantages et inconvénients.

Un gros avantage est qu’il n’y a pratiquement aucun coût, à l’exception des compétences et des efforts, pour qu’un groupe indépendant présente une performance. Un autre élément mentionné est que c’est l’expérience la plus proche d’être là, quel que soit le support, y compris la télévision. Un troisième est sa nature numériquement native, lui donnant des capacités de codage qui viennent de commencer à être explorées.

C’est le début, donc un inconvénient est un problème technique, comme la voix qui pourrait être coupée, surtout s’il y a beaucoup de monde, ce qui sera progressivement résolu.

Sinon, c’est une expérience nouvelle et différente qui a clairement beaucoup de potentiel, car une nouvelle expérience commence apparemment à l’aube de l’art numériquement natif.

Une expérience qui se poursuit avec la performance de Paris Hilton plus tard dans la journée, qui doit apparemment apparaître dans un avatar. Nous devons attendre et voir si la performance est dans la vidéo ou dans le métaverse lui-même. Ce dernier serait une première à ce jour.

