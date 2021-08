Paris Hilton tentera d’encourager Bill Gates à se renseigner sur les NFT

La femme d’affaires et américaine de renom Paris Hilton a récemment révélé qu’elle serait ravie d’accueillir Bill Gates dans son émission ; avec pour objectif principal de dialoguer, débattre et vous apprendre un peu sur les problématiques liées aux crypto-monnaies non fongibles ; de meilleurs appels comme NFT.

Les détails ont été publiés via son profil sur le réseau social Twitter, où il a déclaré qu’il aimerait voir l’homme d’affaires sur son podcast ; ajoutant un retweet qu’il a fait à un post d’Aubrey Strobel, où il a été directement comparé au co-fondateur de Microsoft dans une interview qu’il a eue en 1995.

Pourquoi Paris Hilton voudrait-il rencontrer Bill Gates ?

Tout a commencé avec la publication faite par un utilisateur de la communauté Twitter ; Ce tweet est devenu viral et est tombé sous les yeux de la femme d’affaires et mannequin américaine. Elle a noté qu’il était comparé à l’entrepreneur et co-fondateur de Microsoft ; ajout de 2 photos. Dans l’une est Bill Gates dans une interview réalisée au cours de l’année 1995, et la deuxième photo est Paris Hilton répondant à des questions liées aux NFT en 2021.

Le politique et socialiste a mentionné dans le retweet ce qui suit:

Hé @BillGates, il est peut-être temps que vous veniez à mon podcast et que nous puissions expliquer les choses à tour de rôle. Paris Hilton.

Hilton a pris cette initiative car elle est parfaitement informée sur ce type de technologie ; et il est plus que clair qu’il aimerait partager ses connaissances avec le magnat américain. En plus de cela, il est également lié aux jetons non fongibles. Depuis, en avril, il a publié un article de blog, où il expliquait chaque détail des NFT, ainsi qu’une définition complète et des aspects intéressants pour chaque lecteur.

Peu de temps après, il a pris l’initiative de lancer son propre NFT, qui a été vendu aux enchères pour 1,1 million de dollars.

Gates pourrait être tenté de répondre à la demande de Hilton

Compte tenu de la pertinence des crypto-monnaies en 2021, Gates pourrait être tenté de répondre à la demande de Hilton. Cependant, cela pourrait également être dû au fait que l’entrepreneur a récemment fait des commentaires neutres sur BTC; Bien qu’il ait également souligné que sa position est due à la consommation élevée par transaction des cryptos en général ; surtout Bitcoin.

En plus de cela, un mois avant que Paris Hilton ne lance son NFT, en mars, Bill Gates a précisé que BTC ne le surprend en aucune façon ; soulignant exactement que “Bitcoin n’est pas grave”. Et bien que cette fois nous parlons de NFT et non de BTC, il est possible que votre intérêt pour ce type de technologie soit similaire à votre sentiment pour la reine de la crypto.

