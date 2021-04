Paris Hilton va pousser le projet de loi sur la réforme scolaire à tous les États après que l’Utah l’ait signé dans la loi ⋆ .

Instagram

La star de « This Is Paris » se sent « tellement heureuse » que la législature de l’État de l’Utah adopte le projet de loi sur la réforme scolaire et qu’elle promet de continuer à se battre pour protéger les enfants des abus scolaires.

Paris Hilton remercie la législature de l’État de l’Utah d’avoir adopté un projet de loi sur la réforme de l’école.

La star de 40 ans a déjà accusé des membres du personnel de l’école Provo Canyon de l’avoir abusée émotionnellement, physiquement et psychologiquement lorsqu’elle était adolescente, et elle a maintenant accueilli favorablement la réforme des lois de l’État.

Paris – qui a assisté à la signature de la loi par le gouverneur de l’Utah Spencer Cox – a dit à People: «Depuis mon documentaire C’est Paris est sorti l’année dernière et j’ai raconté mon histoire pour la première fois, j’ai reçu des milliers de lettres de survivants partageant leurs histoires avec moi.

«Les lire m’a brisé le cœur et je me suis fait la promesse à moi-même, aux enfants toujours dans ces centres de traitement et à tous les survivants que je continuerais à utiliser ma voix et à me battre jusqu’à ce que les lois soient modifiées à travers le pays.

Paris espère que les réformes signifieront que les enfants seront mieux protégés contre différents types d’abus.

«Je suis reconnaissante que l’Assemblée législative de l’État de l’Utah ait reconnu l’injustice et les mauvais traitements qui se produisent dans ces établissements, et je suis si heureuse que ce projet de loi promulgué garantisse une réglementation accrue de ces centres et une protection des enfants», a-t-elle poursuivi. . «Nous continuerons de porter cette question au niveau fédéral afin que des lois protégeant les adolescents et les enfants soient adoptées dans les 50 États.»

Paris a d’abord parlé de ses expériences dans un documentaire YouTube.

La star de la télévision a estimé qu’il était important de faire entendre sa voix et d’utiliser sa plate-forme pour aider à susciter le changement.

«J’ai enterré ma vérité pendant si longtemps. Mais je suis fière de la femme forte que je suis devenue », expliquait-elle l’année dernière (20). «Les gens peuvent supposer que tout dans ma vie m’a été facile, mais je veux montrer au monde qui je suis vraiment.»

