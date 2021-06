Paris inaugure l’Hôtel de la Marine restauré – WWD

PARIS – La capitale française a un nouvel ajout à sa liste de monuments à voir. Ancré dans l’histoire – il est là depuis le 18ème siècle – l’Hôtel de la Marine, qui se trouve sur la Place de la Concorde surplombant le célèbre obélisque et face à la Seine, sort tout juste d’un projet de restauration de quatre ans.

Servant pendant deux siècles de quartier général de la marine française, le complexe tentaculaire bordé de colonnes abritera la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, la collection Al Thani, une boutique de cadeaux, des restaurants et des bureaux, en plus de son bâtiment doré du XIXe siècle fraîchement restauré. -les salles de réception et les appartements plus intimes du XVIIIe siècle.

À ses débuts, le site servait de lieu de stockage pour les meubles du roi – avec de somptueux quartiers pour ses préposés.

“C’est un peu par hasard que le dépôt du mobilier du roi a été installé ici”, a expliqué Delphine Christophe, responsable de la conservation au Centre des monuments nationaux de France, devant un petit groupe de journalistes.

Le travail de restauration complexe dans les appartements comprenait l’élimination des couches de peinture – entre six et dix – afin d’atteindre les couches d’origine du XVIIIe siècle, tandis que les objets logés dans le bâtiment étaient récupérés dans des musées, dont le Louvre.

La succession de salles historiques comprend le bureau de Victor Schoelcher, qui a signé l’abolition de l’esclavage. La Fondation pour la mémoire de l’esclavage sera hébergée dans le bâtiment et il est prévu d’installer un mémorial aux victimes de l’esclavage dans le jardin des Tuileries à proximité.

Le bâtiment est également le lieu du vol des joyaux de la couronne, qui a eu lieu en 1792 – récupérés au XIXe siècle avant d’être mis aux enchères, avec quelques pièces restantes conservées au Louvre.

Les textiles étaient une priorité et la majorité des rideaux et des tissus d’ameublement étaient des tissus historiques provenant de marchands et de galeries. Lorsque les tissus d’origine n’étaient pas disponibles, les équipes de restauration ont teint les tissus pour leur donner un aspect vieilli.

La liste des artisans français travaillant sur le projet comprenait le spécialiste des lustres Mathieu Lustrerie; Alexandre Phelippeau pour les tapisseries ; Declerc pour la passementerie, et les décorateurs Joseph Achkar et Michel Charrière.

Une chambre présente un brocart fait sur mesure dans une nuance particulière de vert, tandis que les glands ont été fabriqués à la main, reflétant le travail manuel minutieux de l’époque.

Le financement du projet de 132 millions d’euros comprenait 10 millions d’euros de l’État français et un bail de 14 ans à la société de coworking Morning, visant à rembourser un prêt de 80 millions d’euros. Le financement était “atypique”, a relevé Christophe, citant la publicité apposée sur le bâtiment pendant les travaux.

“Cela a permis à l’établissement de rapporter 24 millions d’euros, ce qui est une somme colossale, extrêmement importante pour le développement de ce projet”, a-t-elle déclaré.

Le musée sera ouvert toute l’année.

À l’automne, la collection Al Thani, qui présente des œuvres d’art de l’Antiquité, sera installée dans les réserves qui abritaient les tapisseries royales, dans le cadre d’un accord de 20 ans.

Les restaurants incluront le Café Lapérouse.