Paris Jackson avoue que les paparazzi ont causé son traumatisme à long terme

L’anxiété et les traumatismes à long terme causés par d’innombrables paparazzis depuis son enfance sont les effets que Paris Jackson a vécus en tant que personnalité publique, a-t-elle avoué dans l’émission Red Table Talk.

«Je ressens parfois des hallucinations auditives avec des clics de caméra et une paranoïa sévère et je suis allé en thérapie pour beaucoup de choses, mais cela incluait. Entendre le craquement d’un sac poubelle me fait frissonner de panique. Je pense que c’est un SSPT standard », a-t-il déclaré.

Jackson dit qu’il maintient une certaine confidentialité en demandant aux gens de son domicile de signer des accords de confidentialité.

La fille de Michael Jackson a parlé à Willow Smith de leur amitié et de son intérêt pour la musique et le mannequinat, ainsi que pour la santé mentale et la sexualité.

Jackson, qui est sortie avec des hommes et des femmes, a expliqué que même s’il y avait des tensions avec certains membres de sa famille à propos de sa sexualité, elle s’était appuyée sur ses frères, le prince et le prince Michael II, et son vieil ami Omer Bhatti. .

Il a expliqué que pour mieux se connecter avec son frère, Prince Jackson, au lycée, il a rejoint un club géré par des étudiants qui unit les jeunes LGBTQ + et leurs alliés. “Peu de gens peuvent dire qu’ils ont des frères et sœurs qui les soutiennent comme ça.”

En 2020, Paris Jackson et son petit-ami de l’époque, Gabriel Glenn, qui formaient le duo acoustique The Soundflowers, avaient une série documentaire sur Facebook Watch intitulée Unfiltered, qui donnait un aperçu de leur vie privée.