Paris jackson remercie la « mère lune ».

Mercredi 20 octobre, alors que la lune était pleine, le mannequin de 23 ans s’est déshabillé en sous-vêtements pour un « rituel » avec ses amis, dont Alexandra expédition. Paris a partagé un aperçu de leur rassemblement sous le ciel nocturne sur Instagram, en écrivant: « Merci, mère lune », à côté d’une photo de leurs fesses.

Paris a sous-titré une photo séparée, qui montrait les filles alors qu’elles posaient seins nus, « C’est la saison. »

D’après l’ami et chanteur de Paris Lavande, ils ont récemment formé le groupe et se sont réunis pour marquer le début d’une nouvelle phase lunaire. « Merci mes sœurs de m’avoir laissé diriger mon premier rituel de pleine lune », a écrit Lavender sur son Instagram. « C’est incroyable d’avoir ce nouveau clan doux et spécial. Un groupe de femmes incroyables et spirituellement conscientes. Merci de votre patience face à mes tâtonnements. »

Et Lavande a précisé dans un commentaire que le rituel n’avait rien de sombre. Au lieu de cela, ils étaient simplement « remerciant la lune ».