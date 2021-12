Paris, la fille de Michael Jackson, stupéfaite alors qu’elle franchit une étape importante dans le mannequinat

Le dernier ajout au portefeuille croissant de mannequins de Paris Jackson est la couverture de Vogue Hong Kong. Jackson, la fille de 23 ans de feu Michael Jackson, a déjà fait la couverture de plusieurs éditions internationales de Vogue, dont Brésil, Australie et Teen Vogue. La semaine dernière, Jackson a marqué la Journée mondiale du sida en se souvenant de sa marraine, Elizabeth Taylor, qui était une amie proche de son père.

Jackson a partagé la couverture de Vogue Hong Kong sur sa page Instagram le 28 novembre, la montrant portant une tenue Burberry moulante et des escarpins nude. Elle a ensuite partagé une autre photo de la séance photo, ajoutant la légende : « Tellement reconnaissante. » Les photos ont été prises par Greg Swales. La chanteuse a été conférencière invitée au Fashion Asia 2021 Fashion Challenges Forum le 30 novembre, où elle a parlé de la diversité dans l’industrie de la mode. Vogue Hong Kong a partagé un bref extrait de l’apparition de Jackson sur Instagram.

Jackson a fait de la prise de parole sur la santé mentale l’une des pierres angulaires de sa carrière, mais dans un nouvel essai pour PEOPLE, elle a partagé à quel point elle est dévouée à une autre cause importante. À l’occasion de la Journée mondiale du sida, Jackson a écrit qu’elle espère poursuivre l’engagement de Taylor à sensibiliser au VIH/sida en tant qu’ambassadrice de la Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Cette année marquait le 30e anniversaire de la fondation.

Dans son essai, Jackson a rappelé comment Taylor avait rendu visite à son père lorsqu’elle était plus jeune. Elle ne savait pas qui était Taylor à l’époque, mais maintenant elle comprend pourquoi Taylor est venue et l’importance de sa cause. « Aujourd’hui, il n’y a toujours pas de remède, pas de vaccin et les médicaments que les gens prennent pour prolonger leur vie sont coûteux et difficilement disponibles en Afrique et dans les pays du monde où les gens souffrent et meurent encore », a écrit Jackson. « Je fais ce que je peux à ma manière pour continuer l’engagement de ma marraine pour la cause. Dans mon cœur, je sais qu’un jour son plus grand souhait sera exaucé. »

Mis à part sa carrière de mannequin et son activisme, Jackson est une actrice occupée. En 2021, elle apparaît dans deux films, The Space Between et Habit. Elle a également joué dans trois épisodes d’American Horror Stories, une anthologie dérivée d’American Horror Story. Elle a également fait une apparition sur Red Table Talk avec une autre fille célèbre, Willow Smith. Pendant l’émission, Jackson a déclaré qu’elle souffrait d’anxiété et de traumatismes liés aux clics constants de la caméra des paparazzis qu’elle a subis lorsqu’elle était enfant.

« Je ressens parfois des hallucinations auditives avec des clics de caméra et une paranoïa sévère et je suis allé en thérapie pour beaucoup de choses, mais cela incluait », a déclaré Jackson. « J’entendrai un sac poubelle bruisser et trembler de panique. Je pense que c’est un SSPT standard. » Jackson a déclaré que ses frères, Prince et Prince Michael II, avaient été « super favorables » à sa sexualité. « Peu de gens peuvent dire qu’ils ont des frères et sœurs qui les soutiennent comme ça », a-t-elle déclaré.