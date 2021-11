Paris | Le « bébé » Leverkusen

11/10/2021 à 18h30 CET

Le Bayer Leverkusen devient progressivement un autre de ces grands clubs qui étaient à leur époque, et maintenant ils voient comment ils doivent se réinventer pour marcher sur les traces des plus grands. Hors de la première ligne d’Allemagne et d’Europe, l’équipe de Leverkusen tire sa carrière pour renflouer.

Une bonne preuve en était le week-end dernier, lorsque dans le match qui a opposé Herta Berlin, l’entraîneur Gerardo Seoane, a fait ses débuts pour les jeunes Zidan Sertdemir et Iker Bravo. Les deux joueurs, Sertdemir (16a 276d) et Bravo (16a 298d) sont devenus les deuxième et troisième plus jeunes joueurs à débuter en Bundesliga, derrière Moukoko, un joueur du Borussia Dortmund qui a fait ses débuts à 16 ans et 1 jour.

16 – Le duo de Leverkusen Zidan Sertdemir (16 ans 276 jours) et Iker Bravo (16 ans 298 jours) ont tous deux fait leurs débuts en Bundesliga allemande aujourd’hui, tandis que seul Youssoufa Moukoko a fait ses débuts dans la compétition à un plus jeune âge (16 ans 1 jours). Talents. #BSCB04 pic.twitter.com/iOBkMBgWBi – OptaFranz (@OptaFranz) 7 novembre 2021

Iker Bravo, une vieille connaissance de La Masia

Il s’appelle Iker Bravo Solanilla, il est né à Sant Cugat del Vallès, il a 16 ans et aurait pu être le « 9 » tant désiré du FC Barcelone s’il n’avait pas quitté le cadet A à La Masia, après avoir décidé de partir en dernier été en direction de l’Allemagne car il était plus attiré par la proposition Bayer.

Avec quatre centimètres de moins que Luuk de Jong (1,84 m) et une valorisation dix fois inférieure au « Transfermarkt » (0,7 million d’euros), au Barça, ils regrettent sûrement encore d’avoir raté l’une des perles de la Bundesliga qui vise plus haut en raison de son grande efficacité devant le but.