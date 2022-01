Paris Nice 2022 – Parcours, étapes et participants de l’événement

01/05/2022

Aujourd’hui le parcours et les étapes d’un Paris Nice 2022 « pour tous les goûts » qui comprend un contre-la-montre et deux étapes de montagne, dont une se terminant au Col de Turini, marquera la 80e édition qui se tiendra du 6 au 13 mars.

La « Carrera del Sol » qui a été présentée aujourd’hui offre des options pour les sprinteurs, les aventuriers de l’évasion, les spécialistes du chrono, bien que le parcours soit exigeant et, surtout pour les grimpeurs, qui auront du terrain pour résoudre l’épreuve en leur faveur.

Les deux étapes suivantes appellent des sprinteurs, même si la troisième se terminant à Dun Le Palestel a du terrain dans sa seconde mi-temps pour les courageux qui décident d’attaquer.

L’horloge du virage aura un parcours de 13,4 km, court, mais avec une arrivée explosive avec 700 mètres à 8,6 pour cent et des rampes de 14 jusqu’à la ligne d’arrivée de Montluçon.

Le lendemain jour important avec la cinquième étape de 188 km entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur-de-Montagut. Ils s’attendent à 5 ports et à 3 350 mètres de dénivelé. Trois ports du 1er, Croix de Chaubouret (9,8 km à 6,6%), Saint-Romain-de-Lerps (6,5 km à 7,3) et Col de la Mure (7,6 km à 8,3).

L’épreuve se dirigera vers la Méditerranée avec la sixième étape entre Courthézon et Aubagne, aux portes de Marseille. Avec 2 900 mètres supplémentaires de dénivelé positif et la difficile traversée du col de l’Espigoulier avant la descente finale, le peloton aura de quoi s’échauffer avant un week-end traditionnellement difficile.

Le samedi 12 mars, Paris Nice prend de la hauteur avec le but au Col de Turini (14,9 km de montée à 7,3%), où en 2.019 il y avait deux Colombiens étaient les protagonistes, Daniel Martinez pour la scène et Egan Bernal pour le général. Ce sera un jour clé.

Le dimanche 13, nous retrouverons le Paseo de los Ingleses à Nice, avec un itinéraire qui compte 5 ports, dont l’habituel Col d’Èze, avec une section inédite, plus courte mais aussi plus raide, qui augmentera le pourcentage de montée de 6,1 % à 7,6.

TOUTES LES ÉTAPES DE PARIS NICE 2022

6 mars : Mantes-la-Ville-Mantes-la-Ville (159,8 kilomètres)

7 mars : Auffargis-Orléans (159 kilomètres)

8 mars : Vierzon-Dun-le-Palestel (190,8 kilomètres)

9 mars : Domérat – Montluçon (CRI, 13,4 kilomètres)

10 mars : St-Just-Saint-Rambert-St-Sauveur-de-Montagut (188,8 kilomètres)

11 mars: Courthézon – Aubagne (213,6 kilomètres)

12 mars: Nice – Col de Turini – La Bollène-Vésubie (155,4 kilomètres)

13 mars: Nice – Nice (115,6 kilomètres)