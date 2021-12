Paris ouvrira ses Jeux sur la Seine

13/12/2021 à 20:19 CET

Los Juegos Olímpicos de París celebrarán su ceremonia de inauguración el 26 de julio de 2024 en el río Sena, una innovación que pretende mostrar un mensaje de democratización, puesto que será gratuita para cientos de miles de espectadores, y situar el evento en el corazón de la ville.

C’est ce qu’a exprimé le président du comité d’organisation, Tony Estanguet, après avoir signé lundi le protocole qui autorise que, pour la première fois dans l’histoire, la cérémonie d’ouverture n’ait pas lieu au stade olympique.

Paris, qui avait lancé cette idée depuis un certain temps, basée entre autres sur les Jeux de la Jeunesse de Buenos Aires en 2018, a surmonté les obstacles qui lui ont été présentés, essentiellement pour des raisons de sécurité et de rentabilité économique.

Estanguet a présenté les grandes lignes de la cérémonie au cours de laquelle Au lieu de défiler sur la piste olympique, les athlètes sillonneront les eaux de la Seine dans 160 bateaux, qui sera flanqué de quelque 600 000 téléspectateurs qui s’ajouteront à ceux qui pourront le voir à la télévision à travers le monde.

« Pour la première fois, ce seront aussi les athlètes qui ouvriront la cérémonie et non ceux qui la clôtureront », a déclaré Estanguet. « Nous voulons que les athlètes soient au cœur des Jeux et leur offrent la meilleure expérience« il ajouta.

La partie basse des quais de Seine sera réservée à des places pouvant être achetées, mais la partie haute sera librement accessible, ce qui envoie le message que « la cérémonie d’inauguration n’est pas quelque chose de fermé à quelques-uns », a précisé le maire. de Paris, Anne Hidalgo.

Le défilé débutera au pont d’Austerlitz, à l’est de Paris, et parcourra six kilomètres le long du fleuve jusqu’à se terminer devant la Tour Eiffel, après avoir parcouru quelques-uns des monuments les plus emblématiques de la capitale française.

En parallèle, des spectacles acrobatiques et sportifs seront organisés à certains endroits du parcours ou sur certains des nombreux ponts qui enjambent la rivière.

Plus tard, débutera la partie artistique de la cérémonie, dont Estanguet a assuré qu’elle reste à définir, mais qui, selon lui, « sera spectaculaire car elle offre un cadre extraordinaire ».

Les participants assisteront à différentes performances, tandis que 80 écrans géants leur permettront de vivre de plus près.

Le président du comité d’organisation a souligné que, de cette manière, ils essaieront de rythmer des cérémonies qui « ont parfois du mal à le maintenir ».

Hidalgo n’a pas caché son enthousiasme avec un projet qui alimente les efforts que la mairie a déployés pour faire l’éloge de la Seine, qu’il a promis de nettoyer avant 2024 pour la rendre accessible aux baigneurs.

« De cette façon, nous envoyons également un message au monde que nous devons nous réconcilier avec l’environnement», a déclaré le conseiller municipal, qui est actuellement plongé dans la pré-campagne pour les élections présidentielles de 2024 en tant que candidat du Parti socialiste.

La maire a indiqué qu’avec ce « projet brillant » de sortir la cérémonie d’ouverture du stade « un message de démocratisation des Jeux est envoyé », bien qu’elle ait indiqué qu’ils travaillent pour que Paris puisse en envoyer d’autres, « d’humanité, de ouverture sur le monde, « partager ».

« Ces Jeux marqueront le monde par la beauté du spectacle et par la puissance du message que nous voulons faire passer à travers eux.« , Il a dit.

Avec cette cérémonie d’ouverture inédite, Paris poursuit sa ligne d’innovation qui l’a conduit à adopter d’autres décisions, comme celle d’inscrire des sports comme le break dance ou le surf dans les eaux de Tahiti, en Polynésie française, dans son programme olympique.

Estanguet n’a pas révélé l’un des secrets que gardent toujours les organisateurs, celui de la flamme olympique. « Nous déciderons cela en 2024 », a déclaré l’ancien médaillé olympique français de canoë-kayak.

Par ailleurs, il a indiqué qu’aucune décision n’a encore été prise sur la cérémonie de clôture ni sur les deux qui encadreront les Jeux Paralympiques.

Mais il s’est félicité que les pouvoirs publics aient accepté d’atténuer les problèmes que cette cérémonie posait en Seine, tant en termes budgétaires que sécuritaires, qui demandera un effort dix fois supérieur à celui nécessaire pour la réaliser dans le stade.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, médaillée olympique en natation et qui a également participé à la présentation, a garanti le soutien du gouvernement et du président, Emmanuel Macron, « enthousiaste » à l’idée.