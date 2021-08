Paris S. Germain contre Racing Strasbourg

in

13/08/2021 à 21:01 CEST

Samedi prochain à 21h00 se jouera le match de la deuxième journée de Ligue 1 qui affrontera le PSG et à Strasbourg dans le Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain vient impatient de la deuxième journée après avoir gagné à domicile par un score de 1-2 à Troyes dans le Stade de l’Aube, avec tant de Achraf hakimi Oui Mauro Icardi.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Course de Strasbourg il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le SCO Angers, ainsi il cherchera une victoire contre le Paris Saint-Germain pour tracer le cap du championnat.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant au stade de la Paris Saint-Germain et le bilan est de 16 victoires et deux nuls pour l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Strasbourg. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-4 pour les locaux.

A ce jour, entre le Paris Saint-Germain et le Course de Strasbourg il y a une différence de trois points dans le classement. Le Paris Saint-Germain Il arrive à la rencontre avec trois points à son casier et occupant la quatrième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est vingtième avec zéro point.