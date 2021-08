Paris Saint Germain 2010/11 : à quoi ressemblait le PSG avant le rachat du Qatar

Le Paris Saint-Germain était un club de milieu de tableau en difficulté bien avant le rachat par Qatari Sports Investment, basé au Qatar. Malgré un succès modéré jusqu’au milieu des années 2000, le club était aux prises avec une mauvaise gestion depuis le début du siècle. La prise de contrôle de Colony Capital en 2006 a stabilisé le navire, mais ils ont eu du mal à trouver une cohérence. Les résultats sont restés les mêmes jusqu’à ce que QSI en prenne le contrôle en 2011 et renverse la fortune des géants français.

Avance rapide jusqu’à nos jours et peu de gens peuvent imaginer une équipe du Paris Saint-Germain sans un talent de classe mondiale. Cela dit, voici à quoi ressemblait l’équipe avant le rachat du Qatar en 2011.

A noter : Loris Arnaud, Adama Traoré, Florian Makhedjouf, Loïck Landre, Yacine Qasmi et Jean-Christophe Bahebeck ont ​​été exclus car ils étaient marginaux dans l’effectif. Mateja Kezman et Younasse Sankhare n’ont pas été ajoutés car ils ne faisaient pas partie de la campagne 2010/11.

À quoi ressemblait le Paris Saint-Germain avant la reprise qatarie

Gardiens de but

Apoula Edu

Arrivé sur un transfert gratuit du Rapid Bucuresti en 2008, Apoula Edu était le gardien de deuxième choix du PSG avant de s’imposer comme le numéro un en 2009. L’international arménien n’a pas connu le meilleur des temps au PSG. Des gaffes ont régulièrement affecté son jeu et Edu a quitté le club à la fin de la saison 2010/11 après avoir fait 68 apparitions.

Grégory Coupet

Le septuple vainqueur de la Ligue 1 a rejoint le PSG en 2009 après un passage lamentable avec l’Atletico Madrid. L’ancien international français n’a pas connu ses meilleurs jours au Parc des Princes avec des blessures, et une mauvaise forme a perturbé son séjour à Paris. Coupet a pris sa retraite à la fin de la saison 2010/11 après 45 apparitions pour le club français.

Alphonse Aréole

Beaucoup plus familier des trois, Alphonse Areola n’est devenu professionnel qu’en 2009. Le vainqueur de la Coupe du monde de France n’a pas fait d’apparition lors de la saison 2010/11. En fait, Areola n’a fait ses débuts au PSG que deux saisons plus tard. Le gardien de but est devenu le premier choix du club pendant une brève période avant l’arrivée de Keylor Navas, et Gianluigi Buffon a entravé ses opportunités en équipe première. Areola a passé la saison dernière en prêt avec Fulham en Premier League et est maintenant de retour en prêt à Londres avec West Ham United.

Défenseurs

Christophe Jallet

Christophe Jallet a rejoint l’équipe en 2009 après trois années impressionnantes à Lorient. Le Français était l’arrière droit de premier choix du club avant le rachat du Qatar. Il s’est transformé avec succès en milieu de terrain central sous Carlo Ancelotti. Jallet a quitté le club en 2014 après 198 apparitions et neuf buts.

Sylvain Armand

La légende du Paris Saint-Germain Sylvain Armand faisait partie du club français depuis 2004. L’arrière latéral a supervisé le règne tumultueux du club avant l’arrivée de QSI en 2011. Surnommé Mr PSG, Armand a passé neuf ans avec le club. Le défenseur a finalement quitté le club en 2013 après avoir remporté son seul titre de champion avec le PSG. Armand a quitté le club en tant que deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club avec 380 apparitions.

Mamadou Sakho

Produit de l’académie, Mamadou Sakho était l’un des joueurs clés de l’équipe 2010/11 du PSG. Le défenseur n’avait que 17 ans lorsqu’il a fait ses débuts au PSG. Il était également le plus jeune joueur à devenir le capitaine des géants français. Sakho a passé 11 ans au PSG mais a finalement quitté le club en 2013 suite à un afflux de stars. Sakho a disputé 201 matches et marqué sept buts pour les géants français pendant son séjour au club.

Siaka Tiène

L’une des nouvelles recrues de l’équipe 2010/11, Siaka Tiene a rejoint le PSG en provenance de Valenciennes. Il était un habitué de sa première saison, mais est tombé dans la hiérarchie après la prise de contrôle par le Qatar. L’ancien international ivoirien a quitté le club en 2013 après avoir disputé 75 matches et marqué un but.

Ceará

Signé de l’Internacional en 2007, Ceara était un autre joueur qui a perdu sa place suite à l’afflux de nouveaux joueurs après la prise de contrôle. L’arrière latéral était l’un des habitués du groupe avant l’arrivée de Carlo Ancelotti. Le Brésilien a quitté le club en 2012 après avoir chuté dans la hiérarchie. Il a disputé 197 apparitions et marqué trois buts au cours de ses cinq saisons à Paris.

Sammy Traoré

Traoré était l’un des joueurs de l’équipe de l’équipe. Il a rejoint le PSG en 2006, mais a été un remplaçant tout au long de son séjour au club. L’ancien international malien a passé six saisons au club, faisant 96 apparitions et marquant trois buts. Il a quitté le club en 2012.

Zoumana Camara

Joueur toujours lié au Paris Saint Germain, Camara a rejoint le club en 2007. Le défenseur était le défenseur central de premier choix du club au cours de ses trois premières saisons, mais après le rachat de QSI, Camara est tombé dans l’ordre hiérarchique mais s’est ajusté en jouant comme un joueur d’équipe.

Camara a passé huit saisons avec le PSG, faisant 224 apparitions et marquant sept buts. Le défenseur a pris sa retraite à la fin de la saison 2014/15. Depuis lors, il a passé les sept saisons suivantes en tant que directeur adjoint de l’équipe. Suite à la nomination de Mauricio Pochettino, Camara est devenu coordinateur sportif de l’académie des jeunes et travaille maintenant comme entraîneur-chef de l’équipe U19.

Milieu de terrain

Néné

L’une des recrues de la saison 2010/11, Nene était un joueur établi lorsqu’il a rejoint le PSG en provenance de Monaco. Le Brésilien s’est rapidement installé à Paris, assumant les responsabilités de buteur. Le Brésilien a été le meilleur buteur du PSG lors de ses deux premières saisons au club. L’ailier a finalement quitté le club en 2012 après deux saisons et demie suite à un afflux de stars. Malgré le temps limité, Nene a marqué 48 buts en 112 apparitions pour le club.

Claude Makelele

L’un des noms les plus connus de l’équipe, la saison 2010/11 a été la dernière de Makelele en tant que joueur professionnel. Le milieu de terrain a rejoint le PSG en 2008 et a été capitaine du club lors de sa dernière saison. Makelele a terminé sa carrière au PSG avec 118 apparitions et un but.

Clément Chantome

Clément Chantome a été l’un des rares joueurs à avoir réussi à conserver sa place après le rachat de QSI. Le milieu de terrain a progressé dans le système des jeunes et a fait ses débuts pour le club en 2006. Chantome a ensuite passé huit saisons et demie avec le PSG avant de rejoindre Bordeaux en 2016.

Au cours de ses 15 ans d’association avec le PSG, Chantome a disputé 217 matches et marqué huit buts. Le Français aurait pu avoir plus d’apparitions si des problèmes de blessures n’avaient pas ruiné la seconde moitié de sa carrière au PSG.

Ludovic Giully

L’un des plus grands noms de l’équipe, Ludovic Giuly faisait partie de l’équipe du PSG depuis 2008. L’ailier était un habitué de la formation du PSG avant que l’arrivée de Nene ne le pousse dans la hiérarchie. Giuly n’est pas resté au club jusqu’au rachat de QSI, s’installant gratuitement à Monaco à la fin de la saison 2010/11. Au cours de ses trois saisons, le milieu de terrain a disputé 125 matches et marqué 19 buts.

Stéphane Sessegnon

L’international béninois a quitté le club au milieu de la saison 2010/11. Les frictions entre le manager et le joueur ont vu Stéphane Sessegnon quitter le club. Malgré sa sortie peu glorieuse, Sessegnon était l’un des joueurs vedettes de l’équipe 2010/11. Il a disputé 97 matches et marqué 18 buts pour le club en deux saisons et demie.

Mathieu Bodmer

Mathieu Bodmer était un autre joueur qui a quitté le PSG en raison de problèmes de temps de jeu. Bodmer était l’un des nouveaux visages de la saison 2010/11. Après avoir joué en tant que régulier lors de ses deux premières saisons, Bodmer est tombé dans la hiérarchie au cours de la saison 2012/13. Cela a finalement conduit le milieu de terrain à quitter le club en 2013 après avoir fait 91 apparitions et marqué dix buts.

Jérémy Clément

Signé des Rangers en 2007, Jeremy Clement a été l’un des habitués de la formation du PSG lors de trois des quatre saisons qu’il a jouées au club. Le milieu de terrain a disputé 192 apparitions et marqué six buts en trois saisons pour les Parisiens. Malgré ses performances décentes, le PSG a vendu Clément à la fin de la campagne 2010/11.

Avant

Mevlut Erdinc

Mevlut Erdinc a rejoint le PSG en 2009 après un passage impressionnant à Sochaux. L’attaquant était l’un des meilleurs joueurs du PSG lors de ses deux premières saisons avec le club. Mais, il a eu du mal à obtenir des minutes au cours de la saison 2011/12 suite à l’afflux de joueurs. Erdinc a quitté le club au milieu de la saison 2011/12 après avoir disputé 109 matches et marqué 30 buts.

Guillaume Hoarau

Signé en remplacement de la légende du PSG Pauleta, Guillaume Hoarau a connu un début de vie impressionnant à Paris en remportant une place dans l’équipe de l’année de Ligue 1 lors de sa première saison. Après une deuxième saison remplie de blessures, Horarau a reproduit sa forme et a terminé la saison 2010/11 avec 20 buts. Comme beaucoup d’autres joueurs, l’attaquant a eu du mal à obtenir des minutes régulières suite à l’ajout de stars. Horarau a quitté le PSG au milieu de la saison 2012/12 après avoir disputé 161 matches et marqué 56 buts.

Péguy Luyindula

Peguy Luyindula a rejoint le PSG au milieu de la saison 2006/07. L’attaquant n’a pas eu le meilleur des jours en jouant le fer de lance de l’attaque. Luyindula a eu du mal devant le but et s’est ensuite retrouvé dans la hiérarchie après l’arrivée de Hoarau en 2008. L’attaquant a mieux performé sur le banc, impactant de nombreux matchs en tant que super remplaçant. Au cours des deux dernières saisons de sa carrière au PSG, Luyindula n’a fait qu’une seule apparition en deux ans. L’attaquant a quitté le club au milieu de la saison 2012/13, après avoir marqué 37 buts en 180 apparitions.

Jean-Eudes Maurice

Après avoir progressé au sein de l’académie des jeunes, la saison 2010/11 a été l’année marquante pour Jean-Eudes Maurice. L’attaquant a fait 28 apparitions au cours de la saison mais a trouvé son chemin difficile suite à l’afflux de joueurs. Maurice a finalement quitté le club à la recherche de minutes régulières à la fin de la saison 2011/12 après avoir disputé 53 matches et marqué trois buts.

Photo principale

Intégrer à partir de .