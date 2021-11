Paris Saint-Germain | Di María : « Messi est le meilleur joueur du monde, il doit toujours être sur le terrain »

26/11/2021 à 19:24 CET

La signature de Léo Messi pour lui Paris Saint Germain C’est une véritable bombe pour le championnat de France qui atteint des audiences inédites grâce à l’Argentin. Le meilleur de tous les temps du beau sport est de plus en plus à l’aise à Paris et cela se reflète dans ses cinq derniers matchs, dans lesquels il a marqué 3 buts et en a donné un autre en présence, laissant une moyenne de 0,80 en implication directe sur les buts lors des cinq derniers matchs avec les Parisiens, certains des chiffres proches du niveau de Messi.

Justement, pour parler de la figure de Messi Un de ses coéquipiers a été invité à ‘RMC Sport’, aussi bien en Argentine qu’au PSG, qui le connaît parfaitement, Ange Di Maria qui a offert une interview dans laquelle il a assuré que «Leo Messi est le meilleur joueur du monde« et que par conséquent »doit toujours être sur le terrain« , reflétant l’importance de l’ancien joueur du FC Barcelone dans toutes les équipes pour lesquelles il joue.

Pour Messi « ce n’était pas facile, il a toujours eu sa vie à Barcelone »

« El Fideo » a également déclaré que la signature de son compatriote pour le PSG c’était un super ajout, même s’il a également admis que Messi a eu des difficultés depuis son arrivée à Paris, quelque chose qui d’autre part est tout à fait normal, puisque cela a été un changement total dans sa vie personnelle et footballistique : « Ce n’était pas facile pour lui, il a toujours eu sa vie à Barcelone. Nouveau foyer, nouvelle école (pour ses enfants), ça n’a pas été facile pour lui », a expliqué le numéro ’11’ du PSG.

« Messi est heureux, adapté et c’est le plus important »

En outre, Dis Maria Il a également assuré qu’actuellement Messi « est heureux, adapté Et c’est le plus important. Il est très heureux, sa famille s’adapte bien. Vous avez trouvé votre maison. Il s’adapte bien aux gens du club. « Et malgré avoir vu une bonne version de Messi (qui serait la meilleure pour n’importe qui d’autre), le meilleur Leo n’a pas encore été vu depuis tant d’années à Barcelone. Son compatriote en souligne les raisons : « Est venu dans une équipe différente (Au Barça j’étais plus habitué au jeu de possession). Ici, on aime aller contre, mais aussi toucher le ballon. C’est un équilibre qu’il faut trouver et ce n’est pas toujours facile », a-t-il déclaré.

Messi, le favori de Di María pour remporter le Ballon d’Or

Enfin, à propos de son favori pour remporter le Ballon d’Or 2021, Ange Di Maria prétendait avoir un candidat solide : Messi « mérite plus que de remporter le Ballon d’Or. Il a connu une année impressionnante dans sa carrière. Après tout ce qui lui est arrivé avec l’équipe nationale et qu’il a finalement remporté la Copa América… », a déclaré son compatriote pour préciser qui devrait remporter la plus haute distinction individuelle dans le monde du football.