Paris Saint-Germain | Donnarumma : « Il y a beaucoup de leaders dans l’équipe »

10/12/2021 à 19:48 CET

Gianluigi Donnarumma était l’une des signatures de Paris Saint Germain du marché des transferts passé l’été dernier. Le gardien italien est arrivé avec une belle accréditation, puisque a été nommé meilleur joueur de l’Euro 2020 que son équipe, l’Italie, a remporté. Cependant, cela n’a pas aidé l’Italien à s’approprier pleinement l’équipe de France et a alterné des postes avec Keylor Navas.

La position du gardien vue par Donnarumma

Après presque quatre mois depuis son adhésion, Donnarumma a accordé une interview au média officiel du club parisien où, entre autres, il a évoqué le poste dans lequel il évolue, celui de gardien : « J’ai toujours aimé le métier de gardien de but. Quand on aime son travail, il faut tout donner. Je suis fasciné et fier d’avoir choisi le poste de gardien de but. Quand j’étais enfant, j’ai commencé comme gardien de but et je suis resté à ce poste depuis. »

Son expérience récoltée au début de sa carrière

A propos de son début de carrière, l’Italien a commenté : « J’ai commencé très jeune, à 16 ans, à l’AC Milan. Avant je manquais d’expérience. Aujourd’hui, je sais ce que je fais et je sais quoi faire. Nous apprenons de nos erreurs. j’ai accumulé beaucoup d’expérienceJ’ai joué beaucoup de matchs donc je suis prêt et je donne un coup de main à mes coéquipiers car quand j’étais jeune, ce sont eux qui m’ont approché. Maintenant j’ai moi aussi de l’expérience et c’est à moi de les aider & rdquor ;.

Son adaptation à Paris

Concernant son adaptation à Paris et au club, le Paris Saint-Germain, le gardien était content : « Je suis très heureux parce que les fans m’ont aussi très bien accueilli. Je te remercie beaucoup. Je ferai toujours de mon mieux pour cette chemise car cette chemise est magnifique et mérite beaucoup de respect. Je vous remercie au nom du groupe pour tout ce que vous faites à chaque match », a-t-il déclaré.

Les qualités de Donnarumma, selon Donnarumma

Enfin, concernant ses qualités de gardien de but, Donnarumma a déclaré : « Une de mes grandes qualités a toujours été ne pas sentir la pression. Depuis le début J’ai très bien géré la pression et c’est l’une de mes forces. J’essaie toujours de rester calme dans les moments difficiles. J’essaye de rassurer l’équipe et de leur donner confiance. Il est essentiel de jouer au plus haut niveau. Même lorsque le ballon est loin, le gardien doit toujours être attentif », a-t-il conclu.