Paris Saint-Germain | L’inconnu Sergio Ramos

12/03/2021

Act à 12h31 CET

La centrale PSG, Sergio Ramos, a de nouveau été laissé de côté lors du match contre Nice en Ligue 1 et son absence au dernier entraînement collectif a déclenché toutes les alarmes dans la capitale française.

Celui de Camas, qui a vécu un véritable voyage à travers le désert sous forme de blessure, a fait ses débuts contre Saint Étienne et a disputé son premier match en tant que joueur du PSG. Après son arrivée en tant qu’agent libre sur le marché de l’été dernier, le défenseur est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe.

L’ancien joueur du Real Madrid a débarqué à Paris avec l’intention de renforcer le vestiaire et de relever le plafond de compétition avec pour seul objectif : retrouver l’hégémonie française et remporter la première UEFA Champions League de l’histoire du club.

Vétéran et sobriété défensive

L’Espagnol affronte sa dernière grande expérience au plus haut niveau des clubs avec l’arrivée à Paris. Avec 35 ans et une brillante carrière au Real Madrid et en équipe nationale espagnole, le défenseur veut sa dernière Ligue des Champions avec le PSG.

L’ancien joueur de Séville est aussi un joueur historique : il a ajouté 101 buts et 40 passes décisives en 671 matchs officiels en tant que blanc, où il a remporté quatre Ligue des Champions, cinq Ligues et deux Coupes du Roi. Également une Coupe du monde et deux Coupes d’Europe avec l’Espagne.