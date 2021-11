Paris Saint-Germain | Pochettino, le pire entraîneur du PSG en Ligue des champions

26/11/2021 à 20:11 CET

Les Le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino n’en finit pas de cailler. Malgré le fait que souvent les résultats sont bons – quelque chose qui d’autre part est tout à fait normal compte tenu du talent individuel de l’équipe – Il semble que l’Argentin n’ait pas encore réussi à trouver la clé pour que son équipe joue bien et domine les matchs.. Les symptômes en ont été les deux matchs très exigeants des Parisiens cette saison : tous les deux contre Manchester City.

Dans les deux, un Manchester City bien supérieur au PSG (malgré le fait que lors de la première des deux rencontres les Parisiens ont remporté la victoire). Particulièrement notoire a été le cas du match de mercredi 24 novembre, au cours duquel les Anglais ont battu le PSG par 2 buts à 1, montrant une dominance écrasante. La défaite signifiait aussi pour les Français que subissent leur première défaite en Ligue des champions actuelle et que perdre la première position du groupe A de la concurrence européenne maximale.

Dans l’actuelle Ligue des champions, il y a également eu un bilan négatif qui laisse en mauvaise posture Pochettino, car c’était la première fois dans l’histoire du Paris Saint-Germain que l’équipe de France n’a remporté aucun des trois matchs à l’extérieur en Europe (1-1 contre Bruges, 2-1 contre Manchester City et 2-2 contre le RB Leipzig), ce qui n’était plus arrivé depuis l’arrivée de « l’ère Qatar Sports Investment », les actuels propriétaires de l’équipe parisienne du Qatar.

Par ailleurs, à l’issue de la cinquième journée de Coupe d’Europe, le sélectionneur argentin a le pire ratio d’un entraîneur du Paris Saint-Germain avec au moins 10 parties jouées. L’ancien entraîneur de l’Espanyol et de Tottenham entre autres il a à peine réussi à gagner dans 36,36% des matchs (4 victoires en 11 matchs), loin derrière les 53,33 % de Luis Fernandes ou 64% de Tuchel, qui est en tête de liste.

Sans aucun doute, des chiffres inquiétants pour l’entraîneur argentin et son équipe qui elles sont appelées a, non seulement pour être l’un des favoris pour soulever le « orejona », mais aussi gagner dans toutes les compétitions dans lesquelles ils sont. Il faudra voir le crédit qu’il restera au sélectionneur argentin, mais sans aucun doute Manchester United sera au courant de la situation et rebondir aussi Zinedine Zidane, qui serait vraisemblablement le favori pour occuper le poste de Mauricio Pochettino, au cas où l’ancien entraîneur de l’Espanyol mettrait un terme à son étape d’entraîneur du PSG.