Paris Saint-Germain v Bayern Munich LIVE: les géants européens s’affrontent dans un match alléchant en Ligue des champions

Les poids lourds européens Paris Saint-Germain et Bayern Munich s’affronteront ce soir pour une place en demi-finale de la Ligue des champions.

Le PSG a battu le Bayern 3-2 en Bavière la semaine dernière avec Kylian Mbappe à nouveau en vedette.

Les champions d’Allemagne auront besoin d’une énorme performance à Paris s’ils veulent faire partie des quatre derniers.

Le PSG a hâte de progresser alors qu’il poursuit ses tentatives pour remporter le premier prix européen.

Le vainqueur de cette rencontre rencontrera Manchester City ou le Borussia Dortmund en demi-finale, City s’imposant 2-1 avant son match retour demain soir.

PSG v Bayern Munich: Comment écouter

Ce match débutera à 20h le mardi 13 avril.

La couverture complète du Parc des Princes sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Russ Williams sera votre hôte et les commentaires viendront de Ian Danter et David Connolly.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Kylian Mbappe a marqué deux fois pour que le PSG quitte le Bayern Munich au bord du PSG v Bayern Munich: Actualités de l’équipe

Un changement pour le PSG alors que Leandro Paredes revient de suspension. Il vient remplacer Marquinhos blessé. Cela signifie que Danilo jouera en arrière central.

Marco Verratti et Alessandro Florenzi reviennent de récents tests positifs au COVID-19 mais sont tous les deux sur le banc. Les hommes vedettes Neymar et Mbappe commencent.

Les Allemands ont apporté deux changements alors que Jerome Boateng, lié à Tottenham, remplace Niklas Sule, blessé, tandis qu’Alphonso Davies remplace Leon Goretzka.

Il n’y a pas de Serge Gnabry dans l’équipe, tandis que David Alaba jouera au milieu de terrain.

PSG: Navas, Dagba, Kimpembe, Danilo, Diallo, Gueye, Paredes, Draxler, Di Maria, Neymar, Mbappe

Sous-marins: Rico, Saidani, Kehrer, Verratti, Kean, Sarabia, Herrera, Florenzi, Bakker, Pembele, Nagera

Bayern Munich: Neuer, Pavard, Boateng, Hernandez, Davies, Alaba, Kimmich, Muller, Coman, Sane, Choupo-Moting

Sous-marins: Nubel, Javi Martinez, Sarr, Nianzou, Musiala, Stanisic, Zaiser

PSG v Bayern Munich: Qu’est-ce qui a été dit?

L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino: «Pour moi, tout peut arriver.

«Le Bayern est la meilleure équipe du monde en ce moment. J’ai énormément de respect pour eux, mais en même temps, nous avons confiance en nos forces.

«Nous savons que nous devons penser à gagner ce match.»

L’entraîneur du Bayern Hansi Flick: «Nous savons que nous devons marquer au moins deux buts.

«Ce sera une tâche difficile, mais ce sont les matchs pour lesquels nous jouons au football. Nous voulons provoquer un mini bouleversement à Paris.

«Bien sûr, nous serons ravis si nous y parvenons.»