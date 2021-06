Paris spéciaux sur l’Angleterre contre la Croatie – 40/1 pour que l’Angleterre ait plus de 3 tirs cadrés

in

L’Angleterre cherchera à lancer sa campagne pour l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche.

Et Betfair a une offre énorme pour l’épreuve de force à Wembley car ils permettent à de nouveaux clients de soutenir l’Angleterre pour avoir plus de trois tirs cadrés à 40/1.

Harry Kane est le favori commun pour remporter le soulier d’or à l’Euro 2020

Cet énorme coup de pouce voit le prix passer de 1/33 à 40/1.

Vous pouvez réclamer cette nouvelle offre client ICI*.

Tout d’abord, vous devez ouvrir un compte chez Betfair et effectuer un dépôt via une carte de débit ou ApplePay.

La mise maximale pour cette offre 40/1 est de 1 £.

Vous placez ensuite 1 £ sur « Angleterre pour avoir 3 tirs cadrés ou plus » à une cote NORMALE.

Vos gains bonus seront ensuite payés en paris gratuits.

