Paris sportifs 101 : les paris sur les futurs de dépistage

Avez-vous déjà l’impression que c’est l’année pour une certaine équipe de remporter le titre ? Ou savez-vous simplement que l’un des favoris du championnat est voué à s’effondrer avant même de pouvoir atteindre les séries éliminatoires?

Il n’est pas nécessaire de laisser ces prémonitions se perdre. Pas quand vous pouvez parier à terme à la place.

Un pari à terme est aussi simple que possible : vous mettez de l’argent maintenant sur un résultat attendu à une date ultérieure. Un excellent exemple est de parier sur qui, selon vous, remportera le Super Bowl ou le MVP de la NFL avant même que la saison ne commence. Plus vous placez votre pari loin, plus le gain potentiel est important.

Au début de la saison NBA 2021-22, les Brooklyn Nets avaient les meilleures chances de remporter le titre à +210 (pariez 100$ pour gagner 210$), par Tipico, avec d’autres prétendants comme les Utah Jazz (+1300), Denver Nuggets (+1500) et Miami Heat (+2000) détenant des cotes significativement plus longues. Ces lignes fluctuent tout au long de la saison à mesure que les échanges, les blessures, les changements d’entraîneur et le jeu global commencent à être pris en compte.

Les Lakers de Los Angeles voient plus de LA MOITIÉ de tous les paris sur le titre NBA @tipico. 55% des billets ont LeBron et AD gagnant une autre bague, suivis des Denver Nuggets (10%) et des Brooklyn Nets (8%) pic.twitter.com/YIg4oQ92pS – BetFTW (@Bet_ForTheWin) 19 octobre 2021

La clé est de trouver les jeux de valeur et de savoir quand capitaliser.

C’est pourquoi parier plus tôt est autant un avantage qu’un risque. Lorsque chaque club est invaincu au début de la saison, choisir une équipe de chevaux noirs pour remporter la ligue vous rapportera un meilleur retour que si vous attendez qu’ils aient pris un bon départ.

Bien sûr, ces paris nécessitent un peu plus de patience car les paris sont placés si longtemps à l’avance. Pour ceux qui sont heureux de tenir un pari tout au long de la saison, les contrats à terme sont un moyen amusant de vous garder investi dans chaque match.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

