Paris sur la Premier League – Connaître vos chances et vos possibilités – Vital Football

Le numéro de gauche vous indique ce que vous pouvez espérer gagner si vous misez le numéro de droite. Ainsi, un pari de 10 £ sur Aston Villa à gagner pourrait vous faire gagner 70 £ et récupérer votre mise initiale, soit un total de 80 £. Mais un pari de 10 £ sur Manchester United ne sera pas aussi rentable, vous rapportant un profit de seulement 5,71 £ (et votre retour initial de 10 £).

Chances vs probabilités

Vous devriez avoir remarqué maintenant que plus la probabilité que quelque chose se produise est élevée, plus les chances que vous obtenez sont faibles. C’est ainsi que les livres de sport restent en activité ; compter sur les parieurs pour chasser l’excitation d’une grande victoire sur l’accumulation constante de petites victoires. Si vous souhaitez générer des bénéfices constants, parier sur le gagnant évident devrait vous permettre d’augmenter lentement votre solde bancaire. Bien sûr, des bouleversements se produisent, comme lorsque Leicester a remporté la Premier League lors de sa première saison après la relégation en 2016. Certains livres de sport offraient des cotes allant jusqu’à 5000/1 avant même qu’un match ne soit joué, et pour de nombreux fans, c’était vaut bien un coup de volée.

Cotes flexibles

Bien sûr, au fil d’une saison, les choses changent. Les équipes sont sur/sous-performantes, des transferts sont effectués et des surprises se produisent. Les bookmakers mettent constamment à jour leurs cotes, de sorte que les prix proposés en début de saison ne seront pas les mêmes que ceux proposés à mi-parcours. Si vous êtes tenté de risquer un petit pari sur une équipe éloignée, assurez-vous de le faire dès le départ afin d’obtenir le meilleur prix – cela ne changera rien à vos chances de gagner, mais cela vous assurera obtenir le plus gros pot de prix.

Stratégies de paris avancées

Placer un pari sur le gagnant n’est pas la seule façon de parier votre argent sur un jeu. De nos jours, vous pouvez obtenir des cotes sur tout, du nombre de corners pris au prochain manager à être licencié. Si vous êtes sérieusement dans les statistiques, alors placer un certain nombre de ces paris annexes peut être un moyen satisfaisant de montrer vos compétences.

L’un des paris les plus populaires proposés aujourd’hui est connu sous le nom de pari d’accumulation, et il offre des rendements fantastiques si vous pouvez prédire correctement plusieurs résultats. Cela peut être une stratégie plus risquée, car vous avez besoin que toutes vos prédictions se réalisent afin de voir tous les gains, mais tous les gains seront reportés et augmenteront vos paris ultérieurs – ce qui signifie que vous pouvez repartir avec des centaines si vous avez raison. Vous pouvez également retirer votre accumulateur pour de plus petits gains si un résultat ne vous convient pas, à condition que ce soit avant la fin du jeu.

Conclusion