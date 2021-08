Paris sur la Premier League : Duel de candidats surprises

in

West Ham United contre Leicester City

Lundi, 21h00

La Premier League a décidé de partir pour lundi l’un des duels les plus intéressants de la journée, qui affrontera West Ham United et Leicester City, deux candidats clairs pour figurer parmi les six meilleures équipes de la compétition. Les deux ont remporté des victoires lors de leurs débuts cette saison.

Les Hammers ont battu Newcastle United 2-4, montrant leur puissance offensive, mais aussi leurs problèmes derrière, tandis que Leicester a été bien plus solide pour se débarrasser des Wolverhampton Wanderers 1-0 grâce à un but du toujours à l’épreuve du feu Jamie Vardy.

sont en Europe pour leurs propres mérites et qu'ils ont même flirté avec la Ligue des champions lors des campagnes précédentes. Leicester a déjà eu du miel sur les lèvres à plusieurs reprises et West Ham l'a également brossé, s'installant finalement pour la Ligue Europa.

Si nous allons au jeu spécifiquement, les chances montrent beaucoup d’égalité, avec léger favoritisme pour West Ham, en jouant pour la première fois en 17 mois devant son public. Un triomphe de ceux de David Moyes est de [2.4], tandis que si ce sont les Renards qui remportent la victoire c’est [2.85].

Dans ce contexte, notre recommandation va vers une match avec des buts, avec deux équipes où l’attaque prime bien plus que la défense. Ainsi, nous recommandons la marque à la fois, pour [1.56] et qu’il y a plus de 2,5 objectifs à [1.72].