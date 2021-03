Paris sur le basketball universitaire pour FanDuel Sportsbook Sweet 16 Cotes Boost Baylor vs Villanova ⋆ .

Le deuxième week-end du tournoi NCAA est arrivé, avec le Sweet 16 samedi et dimanche. Pour fêter ça, FanDuel Sportsbook propose une augmentation des cotes de paris sur le basket-ball universitaire si douce qu’elle ne peut venir que pendant le Sweet 16!

Pour les nouveaux utilisateurs, FanDuel Sportsbook augmente les chances d’une équipe Sweet 16 de gagner son prochain match du tournoi NCAA. En d’autres termes, pariez 5 $ pour gagner 150 $! C’est une bonne affaire.

Comment réclamer FanDuel Sportsbook Sweet 16 Odds Boost

Les nouveaux utilisateurs ont de la chance! Pour bénéficier du bonus de cotes FanDuel Sportsbook Sweet 16, tout ce que les nouveaux utilisateurs doivent faire est de créer un compte, de le vérifier et d’effectuer votre premier dépôt. Par la suite, les nouveaux utilisateurs devraient voir l’augmentation des cotes de +3000 Sweet 16 sur ces paris de basket-ball de Moneyline College.

Choisissez simplement une équipe qui, selon vous, gagnera directement pour profiter de cette offre.

Meilleurs paris sur le basketball universitaire pour aujourd’hui | 3/27 | Bon bonus de 16 chances

Baylor contre Villanova

Date: Samedi 27 mars 2021

Heure de début: 17 h 15 HNE

Lieu: Hinkle Fieldhouse – Indianapolis, IN

Couverture: CBS

Vous pouvez faire valoir que le Villanova a navigué sur le chemin le plus facile vers le Sweet 16, avec des victoires contre Winthrop et le nord du Texas. Maintenant, il va se heurter à la scie circulaire qui est Baylor.

L’offensive lourde de Baylor est l’une des plus dangereuses du pays, se classant troisième au classement général en efficacité offensive, par KenPom, et troisième en points bruts par match (84,2). Les Bears sont également l’équipe de tir à trois points la plus efficace du pays, à 41,5% sur la saison, avec cinq joueurs qui tirent 40% ou plus. Baylor est également dirigé par les 46,1% de tir de Davion Mitchell derrière l’arc.

Villanova a évolué à cause de son tir à 3 points, mais il sera difficile de continuer contre Baylor. Les ours sont athlétiques et défendent bien le périmètre. Les Wildcats ne sont pas non plus en mesure d’exploiter le manque de taille de Baylor, qui est apparemment leur seule faiblesse pour le moment.

C’était une victoire de 87-78 Baylor lorsque ces équipes se sont rencontrées la saison dernière, et il semble que nous ayons pu voir un résultat similaire ici. Les ours semblent plus que capables de couvrir leur écart de 7,5 points. Cependant, nous n’en avons pas besoin. Avec l’augmentation de cotes Sweet 16 de FanDuel Sportsbook, nous pouvons mettre 5 $ sur Baylor pour gagner 150 $.

Pari de basketball universitaire: Baylor ML (-330)

