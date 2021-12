Paris sur le Grand Prix de F1 d’Abou Dhabi : les chances de gagner pour Hamilton

Le championnat des pilotes de Formule 1 se déroule jusqu’à la toute dernière course et si c’est Max Verstappen qui détient le moins d’avantages sur Lewis Hamilton, c’est le Britannique que les bookmakers privilégient pour écarter son rival.

Hamilton a remporté chacune des trois dernières courses et est à égalité de points avec Verstappen, mais ce dernier serait champion du monde s’il termine la campagne avec le même total car il a remporté plus de victoires en course que le septuple vainqueur du titre.

Mais Mercedes – qui a remporté tous les Grands Prix d’Abou Dhabi depuis 2014 jusqu’au triomphe de Verstappen l’année dernière – semble avoir le dessus en ce qui concerne le rythme et il est compréhensible que Hamilton soit aussi court que 1/2 pour prendre le drapeau à damier.

Le joueur de 36 ans est un peu plus court que cela pour remporter le championnat des pilotes – certaines entreprises offrant 2/5 avec Verstappen à 7/4.

Verstappen de Red Bull est 2/1 pour remporter la course, et bien qu’il soit probable que l’un ou l’autre des deux hommes devra réellement gagner la course afin de remporter le titre, il n’est pas impossible qu’ils entrent en contact les uns avec les autres et peut-être même s’excluent-ils, comme ce fut le cas à Monza en septembre.

Avec cette possibilité à l’esprit, certains parieurs pourraient considérer Valtteri Bottas à 16/1 comme un bon plan, surtout si vous réclamez l’une des promotions de paris actuelles dans le processus.

Le Finlandais, qui a ravi la troisième place à Esteban Ocon dans le dernier virage dimanche, représentera Mercedes pour la dernière fois ce week-end et est à 4/7 pour rassembler un podium qui aiderait son équipe à remporter le championnat des constructeurs.

Grand Prix d’Abu Dhabi : Red Bull a 28 points d’avance sur Mercedes

Il faudrait donc de manière réaliste un DNF de Hamilton ou de Bottas pour que cela soit une possibilité.

Mercedes est à 1/25 pour mener à bien le travail, mais des choses plus étranges se sont produites (au Grand Prix d’Arabie saoudite uniquement) qu’une riposte et une victoire au titre Red Bull au prix de 10/1.

Derrière les deux meilleures équipes, Ferrari semble avoir une troisième place presque cousue, mais Charles Leclerc a encore du travail à faire pour rester devant Lando Norris au classement des pilotes.

Le pilote monégasque totalise 158 points – quatre de plus que Norris – et compte 2/7 pour garder le jeune McLaren derrière lui et terminer cinquième de la saison.

Comme toujours, le marché de la retraite des premiers conducteurs affiche des prix intéressants, et peut-être aucun plus que Hamilton à 20/1, qui est 1/10 pour être classé et 11/2 pour ne pas l’être.

Ce serait vraiment en accord avec cette saison si lui et Verstappen se réunissaient à nouveau à un moment donné, et cela pourrait arriver dès le premier tour.

Le marché des Safety Cars peut également en séduire certains, avec un « Oui » à 1/2 et un non à 6/4.