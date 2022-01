Paris sur les accessoires, bonnes affaires DFS et beaucoup de sauvegardes

Nous voici, au bout d’un long chemin, en train de regarder la semaine la plus imprévisible de la campagne de la NFL.

La première saison régulière de 18 semaines de la ligue s’est déroulée aussi bien que prévu au milieu d’une pandémie en cours. Les blessures se sont produites à ce qui semble être un rythme régulier et une multitude de bouleversements de mi-saison ont cédé la place à une finition crayeuse et à un tas de pouvoirs qui maintiennent leur emprise sur les séries éliminatoires. Seuls deux des champions de division de la saison dernière ont été éliminés de la course aux séries éliminatoires avec un match à jouer. L’un d’eux est Washington, qui se tenait au sommet de la NFC 2020 Est tandis que la division a passé environ quatre mois à planter comme le redémarrage du bureau de votre grand-mère après des années de stockage.

Cela a créé une finale assez sans drame. La bonne nouvelle est que nous obtenons les Chargers de Los Angeles et les Raiders de Las Vegas aux heures de grande écoute dans un match qui pourrait décider du dernier participant aux éliminatoires de l’AFC. La meilleure nouvelle est que les deux équipes pourraient choisir de se regarder et de jouer pour une égalité si les Colts d’Indianapolis perdent contre les Jaguars de Jacksonville – les deux équipes feraient les séries éliminatoires si elles sortaient du dernier match de la saison régulière de 2021 dans l’impasse.

La mauvaise nouvelle est que ce n’est qu’un des trois matchs mettant en vedette deux équipes ayant le pouvoir de changer leur destin en séries éliminatoires. Steelers-Ravens est un autre de ces jeux, qui compte à peine.

Nous nous retrouvons donc avec un calendrier d’étoiles manquantes, de tacles à faible effort et de joueurs essayant simplement de partir en vacances avec un minimum de blessures. Cela va rendre les choses difficiles à la fois dans DFS et dans les paris ce week-end.

Parlons-en. Toutes les cotes via Tipico.

L’équipe DFS à tout prix pour la semaine 18



Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme Brandon Allen et D’Andre Swift.

QB : Trey Lance (5 500 $)

Kyle Shanahan a un choix à faire dimanche. Roulez avec un Jimmy Garoppolo pas à 100% ou mettez la saison entre les mains du quart-arrière, son équipe a remué ciel et terre pour le droit de repêchage en avril dernier. Lance a été formidable lors de la victoire de la semaine dernière, marquant plus de 20 points fantastiques tout en accumulant 280 verges au total et une paire de touchés… mais c’était contre les Texans. Le match de dimanche, avec une offre en séries éliminatoires, est contre Aaron Donald, Jalen Ramsey et les Rams.

Mais Lance est capable de prospérer sous pression. Il ne panique pas dans la poche. Il est capable de trouver des débouchés malgré le stress.

Et, plus important encore pour nos besoins, il est très bon marché en tant que démarreur potentiel à double menace pour vos ardoises classiques. Ce choix dépend évidemment du fait que Shanahan nomme la recrue son partant, mais Trey Lance pourrait être un énorme pick-up dans le plus gros match de sa carrière à ce jour.

Sinon, Case Keenum ne coûte que 4 800 $.

RB : Michael Carter (5 000 $)

Son match pue, mais Carter est très, très bon au football et cela fait de lui une merveilleuse valeur aberrante pour les Jets. Il a quitté le match de la semaine dernière avec une commotion cérébrale, mais a participé à l’entraînement complet jeudi et devrait être à nouveau en tête de New York lors de la semaine 18. Dans une séquence de cinq matchs des semaines 5 à 10, il a disputé quatre matchs avec au moins 14,8 points de fantaisie et un maximum à 32. C’est un plafond élevé pour un joueur d’aubaine, et Carter pourrait faire une déclaration en le frappant contre la défense de Buffalo.

WR : Allen Robinson (4 000 $)

Peu m’importe à quel point son 2021 a été mauvais. Vous voyez Allen Robinson à 4 000 $, vous le prenez. En outre, c’est sa dernière chance de montrer à la NFL qu’il est toujours capable de prospérer malgré un jeu de quart horrible avant de devenir agent libre au printemps prochain.

TE : Cameron Brate (3 100 $)

Rob Gronkowski ne jouera pas un match complet au cours de la semaine 18 s’il voit même le terrain. Cela signifie que Brate sera le TE1 de Tampa un jour où les Buccaneers aligneront également un corps WR épuisé. Si vous voulez être vraiment audacieux, vous pouvez rouler avec OJ Howard à 2 800 $.

Les paris prop que j’aime



Résultats du lundi : 1-3 (.250). Saison à ce jour : 91-69 (.569)

Qu’avons-nous appris sur le dernier match MNF de l’année ? Que faire confiance à Ben Roethlisberger, même lors de son dernier match au Heinz Field, est une idée tout à fait stupide. Maintenant, nous devons naviguer dans un champ de paris d’accessoires au milieu de bancs et de défenses désignés qui veulent juste rentrer à la maison pour l’hiver. Bonne chance!

Ben Roethlisberger MOINS DE 233,5 verges par la passe. Tu vois, j’essaye d’apprendre de mes erreurs. Roethlisberger n’a pas lancé plus de 160 verges lors de ses trois derniers matchs. Il n’aura pas Diontae Johnson sur qui compter et affrontera une équipe désespérée des Ravens qui, au cours des 18 dernières années, a vraiment grandi pour le haïr. Associez cela à PLUS de 0,5 interceptions, même s’il est assez difficile de se faire repérer lorsque votre passe moyenne ne descend que de trois mètres dans le champ.

Zach Wilson PLUS DE 187,5 verges par la passe. Je sais que faire confiance à Wilson est une mauvaise idée mais… c’est un chiffre très bas ! Il a quelque chose à prouver aux Jets et au reste de l’AFC Est ! Il vient d’accumuler 234 verges contre le top 10 de la défensive contre la passe des Buccaneers!

Javonte Williams PLUS DE 51,5 verges au sol. Williams a disputé le deuxième match de 100 verges de sa carrière la première fois qu’il a affronté les Chiefs. Maintenant, il a la défensive au 19e rang de Kansas City pour terminer la saison et prouver que ses deux dernières semaines – 21 courses, 42 verges – ne sont pas un indicateur viable des choses à venir. Melvin Gordon n’est pas dans les plans de l’équipe pour aller de l’avant, alors attendez-vous à ce que Williams augmente son nombre de clichés pour montrer à Denver qu’il est un élément fondamental de l’avenir de l’équipe.

Najee Harris PLUS de 18,5 porte. Il a récolté 188 verges lors de son dernier match et a été la béquille sur laquelle Roethlisberger s’est appuyé toute la saison. Attendez-vous à une autre dose stable dimanche, même contre une solide défense contre la course des Ravens. Associez cela à PLUS de 22,5 verges de réception, car Pittsburgh peut compter sur quelques checkdowns supplémentaires avec Johnson hors de l’alignement.

Osez Ogunbowale PLUS de 57,5 ​​verges au total. Quoi, vous pensez que Jonathan Taylor est le seul ancien porteur de ballon du Wisconsin qui va se régaler à Colts-Jaguars ?

TY Hilton PLUS DE 27,5 verges de réception. Hilton n’a pas été un facteur majeur dans le jeu de passes d’Indianapolis, mais avec deux touchés lors des deux derniers matchs, il est clair que Frank Reich aimerait qu’il joue un rôle plus important pour les séries éliminatoires. Attendez-vous à une plus grande part de cible pour le vétéran élargi, qui n’aura peut-être besoin que d’une seule prise pour réussir.

Et, en ce qui concerne les paris, j’aime bien, mais pas assez pour recommander officiellement. Ces choix sont 15-18 sur l’année et 3-14 sur mes 17 dernières entrées donc, vous savez, peut-être leur donner un fondu:

Cooper Kupp PLUS DE 116,5 verges de réception. Les Rams adoreraient l’amener à 2 000 verges cette saison et le secondaire des 49ers est assez mauvais pour que cela se produise. Cependant, Matthew Stafford s’estompe et je ne lui fais pas entièrement confiance pour pouvoir recréer la magie des 11 captures et 122 verges de sa dernière confrontation avec San Francisco.

Anthony Firkser MOINS de 16,5 verges sur réception.

Mes choix directs



Voici mes sélections en vedette pour la semaine 18, ainsi que le cadenas de la semaine Rhode Island Scumbag (pour lequel je ne prends aucune responsabilité. Vous vivez selon le code scumbag, vous mourez selon le code scumbag). Vous pouvez trouver tout cela ici, mais si vous cherchez les Cliffs Notes…

Gagnants en gras, toutes cotes via Tipico :

Cardinals de l’Arizona (-300) sur les Seahawks de Seattle

49ers de San Francisco (+175) sur les Rams de Los Angeles

Choix contrarié :

Lions de Détroit (+155) sur les Packers de Green Bay

Verrouillage de la semaine par Rhody Scumbag :

Chefs de Kansas City (-10,5) sur les Broncos de Denver

Et si vous êtes intéressé par ma gamme complète de choix, vous pouvez les trouver ici.

La semaine dernière : 13-3 (.813)

Saison à ce jour : 167-88-1 (.654)

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).