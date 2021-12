Paris sur les accessoires, bonnes affaires DFS et navigation dans les listes de Covid-19

La semaine 15 va être bizarre.

Une partie de cela était prévue; ce week-end a marqué le début du football de la NFL samedi pour combler le vide laissé par le match universitaire, nous pourrons donc regarder les New England Patriots avant SNL.

Une partie ne l’était pas ; une longue liste d’absences COVID-19 alors que la ligue travaille sur une autre série de plans de sauvegarde grâce à une autre poussée hivernale.

Plusieurs équipes boiteront tout au long du week-end avec des listes épuisées grâce à la pandémie en cours. C’est un problème qui menace la santé des joueurs et du personnel, l’élan derrière les poussées tardives des séries éliminatoires et la santé mentale des parieurs. L’équipe de football de Washington était un léger outsider contre les Eagles de Philadelphie avant que les protocoles ne suppriment la majeure partie de leur ligne offensive. Philly est maintenant un favori de près de 10 points.

Les Cleveland Browns sont passés de favoris de touché à un léger outsider contre les malheureux Raiders de Las Vegas lorsque les tests leur ont coûté leur entraîneur-chef, leur quart-arrière partant, leur quart-arrière suppléant, leur meilleur écart et une partie importante de leur ligne offensive. Les Jaguars de Jacksonville ont également perdu un entraîneur-chef, mais c’est à cause de tout autre chose. Cela va probablement aussi les rendre meilleurs, ou du moins c’est ce que pensent les parieurs.

Cela, ainsi que les implications en séries éliminatoires qui accompagnent l’entrée dans les 22,5% finals de la saison (les calculs étaient beaucoup plus clairs dans un calendrier de 16 matchs), en font un week-end difficile pour les prédictions. Les outsiders en bonne santé feront-ils obstacle à la poussée d’une équipe en séries éliminatoires? Les résultats de dimanche apporteront-ils une certaine clarté sur les courses enchevêtrées pour les places Wild Card de l’AFC et de la NFC? Les Texans colleront-ils à nouveau les Jags de bon cœur?

Parlons-en. Toutes les cotes via Tipico.

L’équipe DFS à tout prix pour la semaine 15



Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme Craig Reynolds et Taysom Hill.

QB : Jimmy Garoppolo (5 800 $)

Peu d’équipes offrent une meilleure opportunité pour les quarts en difficulté que les Falcons et leur défense de passe classée 29e. Le taux de pression de 17% d’Atlanta est de loin le plus bas de la NFL et il a permis aux quarts adverses d’afficher une note de 100,6 passeurs cet automne. C’est une excellente nouvelle pour Handsome James, qui ne sera pas contraint à des erreurs déconcertantes par une poche qui s’effondre et devrait trouver beaucoup de place pour opérer contre une défense avec seulement 16 sacs en 2021.

RB : D’Onta Foreman (5 200 $)

Nous plions la balance pour Foreman, qui coûte 300 $ de plus que son compatriote Titan, Dontrell Hilliard, mais qui est clairement le coureur le plus fiable de ce peloton. Alors que Hilliard a en fait joué deux snaps de plus que son homologue au cours des deux dernières semaines, Foreman a eu beaucoup plus de touches – 35 à 19. Il a répondu avec plus de 14 points dans chacun de ces matchs et peut maintenant rivaliser avec un autrefois formidable. La défense de Steeler qui se classe actuellement au 30e rang de la ligue contre le rush.

WR : Gabriel Davis (3 700 $)

Nous avons roulé avec Davis la semaine dernière et il a réussi cinq attrapés sur huit cibles, un touché et 15,3 points fantastiques. Il a joué 65 snaps, un sommet de la saison, en l’absence d’Emmanuel Sanders, et avec le vétéran douteux pour dimanche, il pourrait avoir un impact tout aussi démesuré par rapport à son salaire bon marché. La Caroline a une solide défense contre la passe, mais elle a rarement été testée par des QB aux gros bras cette saison. Attendez-vous à ce que Josh Allen compose le numéro de Davis très tôt pour étendre le champ à Buffalo.

TE : Ricky Seals-Jones (3 400 $)

Seals-Jones a eu du mal à revenir au statut de TE1 à Washington la semaine dernière, mais l’offensive de l’équipe de football en général a été une honte dans une défaite de 27-20 contre les Cowboys. Quiconque lance des passes pour WFT s’appuiera probablement beaucoup sur une option de contrôle contre la défense de passe des Eagles, classée 24e. Ce QB inconnu – Kyle Allen ? Garret Gilbert ? Kyle Shurmur ? devra probablement lancer souvent en jouant par derrière puisque la majeure partie de son front défensif est soit blessé, soit sur la liste de réserve COVID-19.

Avec Terry McLaurin discutable en raison d’une blessure à la tête, cela pourrait signifier une augmentation des objectifs pour Seals-Jones, qui a enregistré plusieurs performances à deux chiffres en l’absence de Logan Thomas plus tôt cette saison.

Les paris prop que j’aime



Résultats jeudi : 2-2 (.500). Saison à ce jour : 75-55 (.577)

Qu’avons-nous appris jeudi? Ce pari pour Patrick Mahomes de frapper un mètre en dessous est un pari qui peut être annulé en deux ou trois jeux, mais au moins il a également couru sur un tas de mètres au cours des deux dernières minutes pour nous donner une poussée globale. Les accessoires des joueurs de ce week-end sont un peu courts grâce à toute l’incertitude de Covid qui règne. Voyons si nous pouvons trouver de la valeur parmi les joueurs en bonne santé de la semaine 15.

Alvin Kamara PLUS DE 53,5 verges au sol. Kamara a un match difficile contre les Buccaneers, mais la défense de précipitation typiquement robuste de Tampa a montré quelques fissures en 2021. Ses 4,4 verges autorisées par course ne le classent que 21e dans la ligue. Il aura plusieurs chances de casser cette unité si la performance de la semaine dernière est une indication. Le porteur de ballon du Pro Bowl a remporté un sommet en carrière de 27 courses contre les Jets alors que l’entraîneur Sean Payton a tenté d’éloigner autant que possible son attaque du jeu de passes de Taysom Hill.

Mike Evans PLUS DE 59,5 verges sur réception. Evans est un jeu instinctif, mais il a été extrêmement fiable pour Tom Brady cette saison (seulement deux baisses sur 99 cibles) et a accumulé 190 verges au cours de ses deux derniers matchs.

Najee Harris PLUS DE 70,5 verges au sol. Harris reste le pivot de l’offensive de Mike Tomlin et a eu au moins 20 courses dans sept de ses neuf derniers matchs. La défense précipitée des Titans a accordé plus de 80 verges dans cinq de ses six derniers matchs – la seule exception est une confrontation avec les Jaguars dans laquelle la mesquinerie d’Urban Meyer l’a amené à appeler seulement six jeux de course.

Mike Glennon MOINS DE 198,5 verges par la passe. Glennon a joué exactement au niveau de Mike Glennon en l’absence de Daniel Jones. Il a en moyenne 189 verges par la passe par match en deux départs et affrontera maintenant les Cowboys et leur défensive contre la passe la mieux classée (par DVOA).

Nous pourrions en avoir plus car les accessoires sont publiés ce week-end, alors restez à l’écoute.

Mes choix directs



Voici mes sélections en vedette pour la semaine 15, ainsi que le cadenas de la semaine Rhode Island Scumbag (pour lequel je ne prends aucune responsabilité. Vous vivez selon le code scumbag, vous mourez selon le code scumbag). Vous pouvez trouver tout cela ici, mais si vous cherchez les Cliffs Notes…

Gagnants en gras, toutes cotes via Tipico :

Vikings du Minnesota (-200) sur les Bears de Chicago

Jaguars de Jacksonville (-220) sur les Texans de Houston

Choix contrarié :

Cleveland Browns (+155) sur les Raiders de Las Vegas

Rhode Island Scumbag Lock de la semaine :

Texans de Houston (+4,5) sur les Jaguars de Jacksonville, avec une attention particulière pour les Browns (+1) et les Titans (-115)

Et si vous êtes intéressé par ma gamme complète de choix, vous pouvez les trouver ici.

La semaine dernière : 10-4 (.714)

Jeudi : 1-0 (0,000)

Saison à ce jour : 134-74-1 (.644)

