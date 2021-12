Paris sur les accessoires, bonnes affaires DFS et préparation des éliminatoires de 2021

Le terrain des séries éliminatoires de la NFL est en désordre depuis près de quatre mois. Au cours de la semaine 16, cela commencera à devenir net.

Seules cinq équipes avaient été éliminées des séries éliminatoires avant Noël. Cela signifie que des équipes comme les Panthers de la Caroline et les Giants de New York ont ​​toujours des Super Bowls sur leurs listes de souhaits, même si le Père Noël les avait radiés il y a des semaines.

Cela a également créé un week-end génial pour des jeux significatifs. Les Colts d’Indianapolis apporteront leur poussée de fin de saison en Arizona, où les Cardinals doivent prouver qu’ils ne sont pas destinés à un marasme hivernal pour la troisième année consécutive. devant les fans de brandy et d’acier d’hiver à Lambeau Field. Les Jaguars de Jacksonville et les Jets de New York compareront les quarts recrues parce que c’est une période stressante et nous pourrions tous en rire, vous savez?

Une course éliminatoire largement ouverte commencera à se séparer du peloton des aspirants au Super Bowl. Mardi, nous aurons une meilleure idée des équipes qui doivent dépoussiérer leurs playbooks éliminatoires et de celles qui devraient passer le jour du Nouvel An à faire un peu plus de repérage avant le repêchage 2022.

Parlons-en. Toutes les cotes via Tipico.

L’équipe DFS à tout prix pour la semaine 16



Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme D’Andre Swift et Tyler Huntley.

QB : Joe Burrow (5 900 $)

Le prix de Burrow est le plus bas depuis la semaine 4. Bien qu’il devra faire face à une défense typiquement coriace des Ravens, cette unité ne se classe que 29e dans la ligue en passant DVOA. Plus important encore, il a incendié Baltimore pour 416 verges, trois touchés et plus de 30 points fantastiques lorsque ces équipes se sont rencontrées dans le Maryland en octobre. Le chemin des Bengals vers un titre de l’AFC Nord reposera sur une infraction de première passe. La question est de savoir si Zac Taylor peut comprendre cela et donner le feu vert à son jeune QB pour le diffuser.

RB : Ronald Jones (5 100 $)

Penchons-nous légèrement sur la balance pour Jones, qui deviendra RB1 avec Leonard Fournette et Gio Bernard tous deux absents. L’arrière de deuxième année Ke’Shawn Vaughn s’occupera de certaines des tâches courantes – il fait en moyenne plus de trois mètres après le contact cette saison dans un échantillon minuscule – mais le jeu au sol est maintenant le spectacle de RoJo. Prenez en compte le corps de réception épuisé de Tampa et les 5,0 verges par course de Jones avec Tom Brady comme quart-arrière et vous avez la recette d’une journée productive avec l’ancien choix de deuxième ronde.

WR : Tyler Johnson (3 900 $)

À propos de ce corps élargi de Tampa. Chris Godwin a terminé la saison avec un LCA déchiré. Mike Evans est discutable avec une blessure aux ischio-jambiers. Antonio Brown peut revenir d’une blessure / suspension à la cheville pour avoir été un imbécile, mais il ne peut pas tout faire pour une infraction qui lance le ballon beaucoup plus que toute autre équipe de la ligue. Johnson avait sept cibles dans le brouillard des nouvelles sur les blessures des Bucs la semaine dernière et a transformé cela en quatre attrapés et 41 verges tout en jouant 70 snaps, un sommet de la saison. Il pourrait assumer une charge de travail encore plus importante contre les Panthers dimanche.

TE : James O’Shaughnessy (3 200 $)

O’Shaughnessy a 21 cibles au cours des quatre dernières semaines pour une attaque qui s’appuie fortement sur ses extrémités serrées pour aider un quart recrue. Dimanche, les Jaguars obtiendront la seule équipe avec une défense contre les passes pire que la leur ; les Jets de New York.

Les paris prop que j’aime



Résultats du jeudi : 1-2 (0,333). Saison à ce jour : 80-62 (.563)

Qu’avons-nous appris jeudi? Les Titans ont refroidi les 49ers en usant constamment George Kittle avec leurs sécurités de premier plan et Jeremy McNichols a émergé pour ruiner les accessoires de retour de tout le monde.

Joe Mixon MOINS de 69,5 verges au sol. Mixon a semblé horrible ces derniers temps, gagnant moins de 3,5 verges par course contre de bonnes défenses au sol (les 49ers) et de mauvaises (les Chargers). Maintenant, il affronte les cinq meilleures unités des Ravens avec son réservoir d’essence à court d’essence et un net avantage pour les Bengals dans le jeu de passes. À moins que Zac Taylor ne le nourrisse de force avec plus de 20 portées, il lui sera difficile de courir sur plus de 70 mètres.

Tyler Boyd PLUS DE 49,5 verges sur réception. Boyd est réapparu comme un élément essentiel de l’offensive par la passe de Cincinnati et a accumulé 236 verges – et près de 17 verges par attrapé – au cours de ses trois derniers matchs. Les Bengals ont un avantage distinct dans le match de passe dimanche contre un D des Ravens qui se classe cinquième contre la course et 29e contre la passe. Associez-le à PLUS de 3,5 réceptions.

Courtland Sutton PLUS DE 2,5 réceptions. Écoute, je ne comprends pas non plus comment c’est arrivé :

Le passage à Drew Lock au poste de quart améliorera les choses pour Sutton, en partie parce qu’elles ne pourraient pas être bien pires. Sutton avait huit cibles et quatre attrapés la dernière fois qu’il a fait équipe avec Lock contre le secondaire déficient des Raiders. Il n’y a aucun moyen qu’il puisse continuer à être aussi inoffensif… n’est-ce pas ? Associez-le à PLUS de 25,5 verges de réception si vous le ressentez.

Drew Lock PLUS DE 200,5 verges par la passe. Lock a eu deux départs contre les Raiders la saison dernière et a lancé pour 257, puis 339 verges. Ce n’est pas un bon quart-arrière, mais Las Vegas n’a pas une bonne défense contre les passes. C’est un nombre atteignable, même s’il lance quatre interceptions… comme il l’a fait lors de ce match de 257 verges contre les Raiders en 2020.

Zach Ertz PLUS DE 44,5 verges sur réception. Les Colts ont pour la plupart effacé la production de bouts serrés des livres la saison dernière, mais cette défense a été vulnérable en 2021. Des bouts serrés supérieurs à la moyenne comme Mike Gesicki, Rob Gronkowski et Mark Andrews les ont incendiés pendant de grands jours. Dan Arnold a réussi cinq attrapés pour 67 verges la dernière fois qu’il a vu Indianapolis.

Ertz vient de marquer un sommet de 11 cibles pour une infraction qui sera sans DeAndre Hopkins et a obtenu des rendements décroissants d’AJ Green. Il se sent inévitable à moins qu’il ne quitte le jeu en raison d’une blessure, ce qui serait une façon très 2021 pour les cardinaux de se dérouler.

Voici le pari que j’aime un peu, mais pas assez pour recommander officiellement (13-15 sur l’année, 1-11 sur mes 12 derniers paris, mon Dieu, effacez ce pari):

Dalton Schultz MOINS de 40,5 verges sur réception. Schultz ressort sur plus de 40 mètres (10 fois cette saison) ou moins de 20 (quatre fois). Il n’a eu qu’un seul attrapé la dernière fois qu’il a vu Washington et n’a jamais eu plus de 25 verges sur réception contre l’équipe de football en un seul match.

Mes choix directs



Voici mes sélections en vedette pour la semaine 16, ainsi que le cadenas de la semaine Rhode Island Scumbag (pour lequel je n’assume aucune responsabilité. Vous vivez selon le code scumbag, vous mourez selon le code scumbag). Vous pouvez trouver tout cela ici, mais si vous cherchez les Cliffs Notes…

Gagnants en gras, toutes cotes via Tipico :

Dauphins de Miami (+125) sur les Saints de la Nouvelle-Orléans

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (-135) sur les Bills de Buffalo

Choix contrarié :

Ours de Chicago (+230) sur les Seahawks de Seattle

Rhode Island Scumbag Lock de la semaine :

Packers de Green Bay (-7,5) et Buffalo Bills (+2,5)

Et si vous êtes intéressé par ma gamme complète de choix, vous pouvez les trouver ici.

La semaine dernière : 9-7 (.563)

Jeudi : 1-0 (1000)

Saison à ce jour : 143-81-1 (.638)

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).