Paris sur les accessoires de la semaine 3 de la NFL et bonnes affaires quotidiennes

Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme Patrick Mahomes et Derrick Henry.

QB Daniel Jones (5 800 $)

Teddy Bridgewater joue comme un quart-arrière du top 10 grâce à sa nouvelle préférence pour les passes profondes et intermédiaires et ne coûte également que 5 800 $, mais Jones peut être la plus grande valeur. Pendant deux semaines, il est le quatrième meilleur quart-arrière fantastique de la ligue, derrière Patrick Mahomes, Kyler Murray et Tom Brady. Il a également les Falcons, qui ont accordé 40 points par match et huit touchés par la passe en deux semaines, prochain sur le calendrier.

RB Clyde Edwards-Helaire (4 800 $)

Il y aura probablement une ruée sur Sony Michel à 4 900 $. Ne croyez pas le battage médiatique. Il doit faire face à une défense de Tampa qui n’autorise que trois verges par course et abrite Vita Vea, un tacle défensif si caricatural qu’une famille de quatre personnes pourrait camper confortablement sous l’une de ses vestes de costume.

Au lieu de cela, pourquoi ne pas acheter le plongeon sur Edwards-Helaire, qui est probablement dans la niche après avoir coûté aux Chiefs une victoire avec l’échappé de la semaine dernière, mais aussi toujours leur meilleure option sur le terrain. Il affrontera une défense des Chargers beaucoup plus favorable – celle qui se classe actuellement au 31e rang de la ligue en verges autorisées par course (5,7).

WR KJ Osborn (3 500 $)

Il y a des problèmes de durabilité. Osborn est troisième sur la carte de profondeur de réception. Les Vikings, au fond de l’intérieur, ne voudraient rien de plus que d’exécuter une infraction d’académie de service où Kirk Cousins ​​lance le ballon une fois par quart et laisse finalement Dalvin Cook prendre des clichés derrière le centre.

Mais Cousins ​​a dû lancer le ballon plus de 40 fois par match parce que le Minnesota continue de perdre, et il est probable qu’ils seront à la traîne à un moment donné contre les Seahawks. Osborn a 15 cibles en deux matchs et a eu au moins 14 points fantastiques dans chacun d’eux. Je prendrais ce train jusqu’à ce que les roues tombent… ou du moins jusqu’à ce que les Lions arrivent en ville et que Mike Zimmer n’ait plus à appeler des jeux de passe.

TE Cole Kmet (3 200 $)

La bonne nouvelle : Kmet a réussi 47 clichés contre les 22 de Jimmy Graham la semaine dernière et est fermement ancré en tant que TE1 des Bears. La mauvaise nouvelle : Kmet n’a également obtenu que deux cibles de Justin Fields. Alors qu’il les a attrapés tous les deux, ils ont résulté en -10 yards (un gain de zéro yard, une pénalité d’interférence de passe offensive). Mais bon, Fields est une mousson comparée à la douce brume du quart-arrière d’Andy Dalton. Kmet est assez grand et athlétique pour créer des problèmes jusqu’à la couture. Il s’agit d’une option de plafond plus élevée que Jack Doyle (3 200 $), mais il possède également un étage inférieur.