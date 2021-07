Paris sur Tokyo : Les Hispaniques et les Warriors, avec des options pour le podium des Jeux

Mis à jour le 23/07/2021 – 09:21

Il se passe quelque chose, soit au moment des Jeux Olympiques, soit à des dates aussi importantes qu’un championnat d’Europe ou du monde. L’équipe de handball s’accroche. Soit à cause de la compétition frénétique elle-même, à cause de la ténacité et de la détermination des athlètes qui sont sur le parc ou, bien sûr, du spectacle qui est offert, Les Hispaniques et les Warriors savent se connecter avec le public, et nous font rester devant la télé. Et surtout, ils réalisent de grands triomphes à célébrer.

Bientôt, ils commencent une nouvelle étape sur la route. Pour beaucoup, le plus important. Les Jeux Olympiques sont l’événement auquel tout athlète souhaite participer et, avec certitude, les équipes de la planète sont à leur meilleur.

Ainsi, tant l’équipe masculine espagnole, qui est l’actuel double champion d’Europe (après leurs victoires en 2018 et 2020), que l’équipe féminine, qui veut reprendre le quasi triomphe de la Coupe du monde 2019 disputée au Japon, présentent leurs candidatures pour l’or dans cette édition des Jeux.

Pour cela, ils devront vaincre plusieurs sélections de niveau. A commencer par les premiers duels avant eux.

Les Espagnols célèbrent la réalisation du Championnat d’Europe 2020.

Les joueurs de Jordi Ribera affronteront d’abord l’Allemagne, un autre des favoris pour monter sur le podium final. Même ainsi, le quota pour la victoire espagnole est favorable, un peu plus de 1,5 fois le 3 qui est attribué à la victoire allemande.

Dans le cas des guerriers, ils affrontent une équipe suédoise qui n’aura pas à intimider celles de Carlos Viver. Cependant, la cote moyenne donner presque un nul technique entre les deux combinés.

Le podium est possible, mais…

Bien que l’Espagne ait des options pour être, au moins, dans la lutte pour les médailles, les principaux obstacles à surmonter pour se qualifier pour les métaux il y en aura plus d’un, à savoir :

Après avoir affronté les Allemands, les Hispaniques ont deux matchs clés devant eux face aux puissants La Norvège et la France et aussi contre le Brésil et l’Argentine. De son côté, celles de Viver seront mesurées à Comité olympique de Russie, Hongrie, Suède, France et Brésil. Ce ne sera pas facile, mais ils vont tout faire, c’est sûr.

Les options

Que la catégorie masculine accroche l’or est payé à environ quatre euros en moyenne. Approximativement, la redevance qui est également payée par la Norvège, troisième favori. Le premier d’entre eux est le Danemark, dont le profit si vous gagnez n’est que de 2 euros.

RFEBM

Pour la partie féminine, les honoraires des Warriors pour monter sur la plus haute marche du podium sont payés à un peu plus de 15 euros. Mais sont parmi les meilleurs candidats, avec quoi Tout peut arriver. Le candidat maximum dans ce cas est la Norvège, avec un peu plus de 2,5 quotas ; et le Comité olympique russe, qui atteint 3,5 s’il gagne.