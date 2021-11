Paris | Un autre Simeone record

10/11/2021 à 10h15 CET

Giovanni Simeone, le fils de « Cholo », est l’un des noms à la mode de cette saison dans le football européen. L’attaquant argentin qui joue actuellement pour Hellas Verona, a marqué neuf buts lors des douze premières journées du championnat italien. Seulement Ciro Immobile il a pu marquer plus de buts (10) dans sa ligue.

Avec 9 buts, il est le joueur qui a marqué le plus de buts au cours des 12 premières journées avec Vérone au cours d’une saison en Serie A. Mais il est non seulement l’un des joueurs les plus en forme pour ses buts, mais aussi l’aîné des Simeones a laissé de grandes performances jusqu’à présent cette saison.

Il a marqué quatre buts pour la Lazio lors de la victoire 4-1 de son équipe, pour marquer un doublé contre la Juve la journée suivante, battant ainsi la ‘vecchia signora’ par deux buts à un. Lors de la dernière journée, l’Argentin a également pu mordre à pleines dents dans l’un des grands du championnat, le leader sans aller plus loin, un Naples qui n’avait renoncé qu’au match nul avant la visite de Vérone. Avec un autre but de Giovani, Hellas a pris un point de San Paolo.

Son avenir, plein de rumeurs

Comment pourrait-il en être autrement, leurs belles performances ne passent pas inaperçues auprès des grands clubs européens. Plusieurs rumeurs suggèrent que l’avenir de l’Argentin pourrait être loin de Vérone, et depuis l’Angleterre, il est souligné que West Ham pourrait opter pour l’attaquant en janvier.

Une autre rumeur qui entoure le footballeur depuis longtemps est qu’il rejoindra l’équipe de son père, l’Atlético de Madrid. Sur plusieurs marchés des transferts, il a été signalé que Giovanni pourrait être le souhait du ‘Cholo’, mais jusqu’à présent, il semble que le lien entre le père et le fils continuera d’être uniquement familial.