Park +: Découvrez et réservez un parking avec cette application

Amit Lakhotia, PDG et fondateur, Park +

Par Srinath Srinivasan

Avec le trafic toujours croissant vient le problème du stationnement. Dans les métros, cela a empêché de nombreux propriétaires de sortir leur véhicule ou de souffrir tous les jours pendant les heures de pointe. En d’autres termes, cela devient une opportunité commerciale qui peut être réalisée à grande échelle à l’aide de la technologie.

Park +, basé à Delhi, vise à utiliser la technologie profonde pour faciliter le stationnement. «Aujourd’hui, il existe de nombreuses places de stationnement dans plusieurs villes. Ces endroits sont difficiles à trouver. Nous travaillons en partenariat avec les propriétaires de l’espace et permettons à nos utilisateurs de les découvrir et de les réserver à l’avance », déclare Amit Lakhotia, fondateur et PDG de Park +. «Les emplacements sont surveillés par des humains et les propriétaires peuvent utiliser les emplacements en toute sécurité pendant la durée qu’ils ont réservée. Ces spots sont généralement à 10 minutes de l’endroit où ils veulent aller », ajoute-t-il.

Park + a agrégé de manière agressive des places de parking à Delhi, Mumbai et Bangalore et compte environ 75 000 places pour les voitures et les deux-roues. «Un autre cas d’utilisation que nous avons est le contrôle d’accès. Nous avons des tags Park + pour nos clients. S’ils souhaitent utiliser des places de stationnement dans des immeubles d’entreprise ou des sociétés résidentielles, ils peuvent simplement scanner les étiquettes et se rendre à leur emplacement désigné », explique Lakhotia. L’algorithme propriétaire gère les places de parking dans différentes zones et aide également à gérer les réservations des utilisateurs, la génération de challan et le contrôle d’accès. «Nous avons recueilli jusqu’à présent 11 millions de dollars pour construire cela en interne», déclare Lakhotia. À certains endroits, il existe des capteurs au sol qui donnent l’état du stationnement en temps réel.

«La plupart de notre agrégation a une supervision humaine. Il faudra encore plus de temps pour rendre les capteurs au sol communs », ajoute Lakhotia, évoquant le rôle croissant de la technologie dans la gestion du trafic urbain et du stationnement. La société réalise une marge de 10 à 15% sur chaque réservation et facture Rs 60-Rs 100 en moyenne par heure en fonction de l’emplacement. Progressivement, la startup prévoit d’introduire des tarifs variés en fonction de la disponibilité des places de stationnement dans divers endroits.

«Jusqu’à présent, nous n’avons pas établi de partenariat avec des entreprises, des villes intelligentes ou des gouvernements. Le défi consiste à éduquer le public avant de faire cela. Il existe plusieurs options pour se déplacer et quelle qu’elle soit, le stationnement sera un défi pour eux », opine Lakhotia, parlant des défis de l’entreprise. Park + est opérationnel depuis octobre dernier. «Par coïncidence pour nous, le trafic et la demande de stationnement ont commencé à augmenter depuis octobre de l’année dernière. Le démarrage des opérations pendant le verrouillage aurait autrement été difficile. C’était également le bon moment pour introduire la réservation en ligne sans contact, avec des paiements numériques pour le stationnement. Nous avons également réduit le temps passé à chercher un parking dans les zones bondées », ajoute Lakhotia.

