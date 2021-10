Park Ji-Sung veut que les fans de Manchester United cessent de chanter un chant ” inconfortable ” avec ” une insulte raciale ” que les supporters ont chanté devant l’attaquant des Wolves Hwang Hee-chan

in

Park Ji-Sung a demandé aux supporters de Manchester United de cesser d’utiliser leur infâme chant à son sujet, une demande soutenue par le club.

La chanson, qui fait référence aux Sud-Coréens mangeant de la viande de chien, a été régulièrement entendue à Old Trafford et plus tôt cette saison a été utilisée lorsque les Wolves ont dévoilé Hwang Hee-chan avant leur match avec les Red Devils.

Park était un favori des fans de Manchester United, gagnant le statut de culte avec sa polyvalence et ses performances dans les grands matchs

Park est le footballeur le plus titré de l’histoire du football asiatique, devenant un favori des fans de Manchester United sous Sir Alex Ferguson entre 2005 et 2012.

Son statut parmi les supporters lui a valu un chant, que le joueur aimait à l’origine mais avec lequel il est maintenant mal à l’aise alors qu’il y réfléchit.

La chanson, qui comporte également une ligne offensive sur les supporters de Liverpool, est toujours entendue à Old Trafford et a récemment fait son apparition lorsque United a joué à Molineux contre les Wolves.

L’attaquant du RB Leipzig en prêt, Hwang, est également originaire de Corée du Sud et Park était triste que son compatriote ait dû l’entendre.

.

Hwang a été soumis aux chants offensants lorsque les Wolves ont affronté United en août

Utilisant son statut de légende d’Old Trafford, Park a appelé à l’arrêt des chants, expliquant à quel point la référence est maintenant offensante pour les Coréens.

“En Corée, les choses ont beaucoup changé”, a-t-il déclaré au podcast UTD. «Il est vrai qu’historiquement, nous avons mangé de la viande de chien, mais de nos jours, en particulier la jeune génération, ils la détestent vraiment. La culture a changé.

“Je suis vraiment désolé pour lui [Hwang] entendre ça. Je sais que les fans de United ne l’offensent pas pour cette chanson, mais je dois quand même éduquer les fans pour qu’ils arrêtent ce mot [dog meat], ce qui est généralement de nos jours une insulte raciale envers le peuple coréen.

“Ce mot en particulier est très inconfortable pour les Coréens, et je suis vraiment désolé pour les jeunes joueurs qui ont entendu ce genre de chanson.”

Park est devenu ambassadeur de Manchester United après sa retraite en 2014, après avoir remporté quatre titres de champion et une couronne en Ligue des champions.

Le milieu de terrain polyvalent était également un héros à la maison, accumulant 100 sélections internationales, 13 buts et des apparitions lors de trois Coupes du monde différentes.

Park s’est également présenté pour QPR alors que son séjour en Angleterre touchait à sa fin

“Je demande vraiment aux fans d’arrêter de chanter ce mot”, a-t-il ajouté.

« Cela provoque une gêne pour les Coréens lorsqu’ils entendent cette chanson. Il est temps d’arrêter.

United a depuis publié une déclaration soutenant Park disant: “Manchester United soutient pleinement les commentaires de Ji-sung et exhorte les fans à respecter ses souhaits.”

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici