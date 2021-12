Park My Spaceship vous permet de mesurer des navires de science-fiction par rapport à de vrais points de repère

Park My Spaceship est l’application simple et extrêmement amusante dont je ne savais pas avoir besoin. Il vous permet de superposer des images à l’échelle de vaisseaux spatiaux notables d’émissions de science-fiction et de films sur Google Maps. C’est ça. C’est bien. Vous pouvez vérifier si Serenity s’intégrerait dans votre jardin ou si le Millennium Falcon pourrait atterrir dans le parc de votre quartier. Il existe depuis 2018, mais je l’ai rencontré pour la première fois cette semaine lorsque @CincinnatiPhil TI en a entendu parler et a partagé ses découvertes sur Twitter.

J’ai commencé à placer des navires dans la grande région de Seattle et j’ai découvert que le Faucon Millenium s’intègre parfaitement dans la place de la fontaine devant la Space Needle, ce qui aurait l’air cool comme l’enfer. Vous pouvez presque installer un Star Destroyer à Lake Union ou le garer sur Harbour Island, une minuscule masse continentale entièrement constituée de terre retirée des premiers projets de renivellement déversés dans Elliot Bay. (TIL dans un TIL : un gars nommé Charles Butler et ses 300 poulets y vivaient.)

Vous pouvez également faire pivoter votre vaisseau spatial et appuyer sur play pour le « faire voler » sur la carte. J’ai envoyé un X-Wing à travers le pont de West Seattle, qui est le seul moyen d’utiliser le pont de West Seattle pour le moment.

L’étoile de la mort (marquez un, c’est-à-dire) est à une échelle entièrement différente. Il éclipse Seattle et Tacoma, mais il couvre à peu près la péninsule olympique, s’étendant du comté de Kitsap à Forks et aux côtes du Pacifique. Ce n’est pas la lune, en effet.

Taxis du Père Noël pour le décollage à l’aéroport international de Seattle-Tacoma.

Il existe des vaisseaux de Star Trek, Mass Effect, Hitchhiker’s Guide to the Galaxy et de nombreux autres classiques du genre (je suis juste partisan de Star Wars), même des vaisseaux spatiaux réels. Et puis il y a le plus aimé de tous les ovnis, le traîneau du Père Noël. Adorablement, l’écran s’est rempli de flocons de neige à la dérive alors que je positionnais le Père Noël sur la piste de Seatac pour le décollage. J’espère qu’il est revenu au pôle Nord avant l’arrivée d’omicron en ville.