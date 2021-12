Parker a battu Chisora ​​​​dans un combat beaucoup plus brillant que prévu

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le combat principal cet après-midi à la Manchester Arena a mesuré les forces entre les Britanniques Dereck Chisora (32-12, 23 KO) et le Néo-Zélandais Joseph Parker (30-2, 21 KO).

Le combat a été beaucoup plus divertissant que celui du premier semestre, Parker plus agressif dès le début étant moins expectatif et agressif contre Chisora, qui voulait apparemment prendre davantage soin de ses capacités physiques en ne se vidant pas dans le premiers tours comme lors du premier rendez-vous entre les deux.

Au quatrième tour, il y avait le prélude à l’avenir, car Parker a frappé Chisora, l’endommageant gravement, et l’arbitre a dit au local quand il a été sauvé par les cordes arrêtant l’attaque du Néo-Zélandais, récupérant le « guerrier » britannique dans un remarquable chemin. Le septième épisode était un formidable crochet vertical de Parker à Chisora, une nouvelle attaque brutale de l’étranger à laquelle a à peine survécu une Chisora ​​​​déchue qui s’est levée et a contre-attaqué avec plus de cœur que de tête.

Un nouveau compte de protection pour Chisora ​​​​dans le huitième set après un autre uppercut laissait présager à tout moment le point culminant du gala, mais le natif du Zimbabwe semblait inextinguible sur tout l’enjeu et frustrant un Parker qui cherchait des extincteurs pour pouvoir terminer avant la limite. Cela ne pouvait pas être, et les douze tours se sont terminés avec des scores serrés de 115-110, 115-111 et 114-112 pour Joseph Parker, du jamais vu l’énorme différence et trois chutes sur l’ensogado.