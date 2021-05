Parker McKenna Posey, star de “ My Wife and Kids ”, accueille une petite fille ⋆ .

C’est toujours incroyable de voir des enfants acteurs grandir. La jolie petite Kady Kyle de My Wife and Kids, jouée par Parker McKenna Posey, est maintenant adulte – et elle a récemment annoncé qu’elle était une nouvelle maman.

Elle a partagé la nouvelle dans une publication vidéo sur Instagram, où elle a écrit: «Harley’s Mom. Ma plus grande bénédiction à ce jour !! J’adore être ta maman.

L’actrice et nouvelle mère Parker McKenna Posey assiste aux BET Awards 2019 au Microsoft Theatre en juin 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo de Paras Griffin / .)

L’actrice de 25 ans est apparue dans quelques émissions de télévision et films depuis sa course à la sitcom, qui a été diffusée sur ABC de 2001 à 2005 et a joué Damon Wayans et Tisha Campbell en tant que chefs de la famille Kyle, les heureux parents d’enfants joués par Jennifer Freeman, George Gore II et Posey. Elle a continué à modeler et à lancer sa propre ligne de maillots de bain appelée Honey Dip Swimwear.

Dans la vidéo, Posey s’adresse directement à sa fille en disant: «Je ne savais pas à quoi ressemblerait votre éducation dans ce monde fou, mais j’étais prête pour l’aventure.»

«Chaque fois que j’avais des doutes ou des incertitudes, le sentiment de grandir à l’intérieur m’a rappelé que Dieu m’a choisi pour être votre maman», dit-elle dans l’annonce de la fête des mères.

Le père de Harley est le petit ami de longue date de Posey, YouTuber Chris Sails. Le couple a eu un incident de violence domestique en 2018 au cours duquel il a été arrêté pour avoir agressé Posey. Ils se sont réconciliés et sont toujours ensemble.

Posey est récemment apparu en face Sarunas Jackson dans la série BET, Games People Play.

Lire la suite: Black Twitter traîne un troll qui a déclaré que Phylicia Rashad avait “ activé ” Cosby

Dans la série, dirigée par Lauren Londres, Posey a joué Laila James, une actrice rusée et en difficulté. «Lorsqu’elle se rend compte qu’elle n’ira jamais de l’avant en se basant sur le talent pur», lit-on dans la description officielle de la distribution, «elle décide d’embrasser son côté sexy et flashy pour aller de l’avant sur les réseaux sociaux.»

«Pour moi, le personnage de Laila représente ce que les femmes traversent au quotidien, en particulier à notre époque où les réseaux sociaux sont confrontés et à quel point cela peut devenir incontrôlable, ainsi que toute la pression qui accompagne la poursuite d’une carrière dans l’industrie du divertissement », a déclaré Posey à PopCulture.com en 2019.« J’avais vraiment l’impression que les gens pouvaient s’identifier à Laila. »

Êtes-vous abonné au podcast «Dear Culture» de theGrio? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui!

Partager