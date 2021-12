Parks and Rec Nick Offerman rejoint The Last Of Us de HBO en tant que projet de loi

Photo : Mike Windle (.)

Nick Offerman, acteur, bûcheron et cultivateur de barbes immaculées, a officiellement été choisi pour incarner Bill dans la prochaine adaptation de HBO de The Last of Us.

Le casting d’Offerman dans le rôle de Bill vient du fait que l’acteur de Tchernobyl, Con O’Neill, s’est retiré du rôle en raison de conflits d’horaire, selon Variety. Mais quand une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre, et maintenant il est difficile d’imaginer le rôle du curmudgeon de l’apocalypse zombie de Naughty Dog qui n’est pas représenté par Offerman.

Offerman est surtout connu pour avoir joué Ron Swanson dans la sitcom simulée Parks and Recreation de NBC, un rôle qui sert de cassette d’audition parfaite pour Bill. L’humour sec d’Offerman et son comportement imposant tout au long des sept saisons de l’émission nominée aux Emmy font que son casting en tant que copain de l’apocalypse zombie à contrecœur de Joel se sent comme une évidence. De plus, cela ne fait pas de mal que l’acteur soit un artisan de la vie réelle, bien que du genre à travailler le bois, ne construisant probablement pas le genre de pièges mécaniques brutaux dont Bill s’entoure dans Le dernier d’entre nous.

Murray Bartlett, l’acteur qui incarnera Frank, l’amant de Bill, semble également partager l’excitation du casting d’Offerman. Dans une interview avec The Guardian, l’acteur de Tchernobyl a parlé du tournage de l’émission à Calgary, en Alberta, au Canada, et a déclaré que jouer Offerman « était génial ». Étant donné que Frank n’est jamais vu (vivant) dans le jeu et n’est mentionné que par le biais de conversations et d’entrées de journal, ce sera formidable de voir comment les deux interagissent les uns avec les autres dans la série.

Offerman rejoint d’autres acteurs hollywoodiens comme Pedro Pascal de The Mandalorian et Bella Ramsey de Game of Thrones, qui incarneront Joel et Ellie. Le casting de la série HBO comprend également des acteurs du jeu. Merle Dandridge reprendra son rôle de commandant de Firefly, Marlene. Et bien que l’acteur Gabriel Luna incarnera le frère de Joel Tommy dans la série, Jeffrey Pierce, qui a joué Tommy dans le jeu, a été refondu en un nouveau personnage appelé Perry.

La série HBO est écrite et produite par l’écrivain de Tchernobyl Craig Mazin et le réalisateur de TLoU Neil Druckmann. D’une manière générale, la série semble être une adaptation des événements du premier jeu, bien que l’écrivain Mazin promet que la série ne sera pas une « récit du jeu battement pour battement » selon GameSpot. Il n’y a toujours pas de date de sortie prévue pour l’adaptation de HBO, nous devrons donc passer notre temps en faisant des mèmes de Bill faisant des blagues sur Ron Swanson. Je suis sûr qu’Ellie apprécierait ça.