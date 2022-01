Parkway Drive annonce une tournée nord-américaine en 2022 avec Hatebreed et le meurtre du dahlia noir

PARCOURS mettra le feu aux scènes avec leur spectacle de production pyrotechnique complet lors de leur plus grande tournée en tête d’affiche à ce jour en Amérique du Nord à partir du 8 mai à Baltimore, dans le Maryland. LA HAINE RACE et LE MEURTRE DU DAHLIA NOIR soutiendra la tournée avec TENIR À VOS ARMES à certaines dates. La tournée comprendra également des apparitions à Bienvenue à Rockville et Et alors festivals.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le mercredi 12 janvier à 10 h HE et se terminera le jeudi 13 janvier à 22 h, heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente « BBMPWD2022 » pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale sera ce vendredi 14 janvier à 10h heure locale.

Des dates de tournée:

08 mai – Baltimore, MD – Centre d’événements UMBC



09 mai – New Haven, CT – College Street Music Hall



10 mai – Pittsburgh, PA – Scène AE



11 mai – Columbus, OH – KEMBA Live !



13 mai – New York, NY – Hammerstein Ballroom



14 mai – Worcester, MA – Palladium Outdoors



15 mai – Montréal, QC – [to be announced]



17 mai – Toronto, ON – RBC Echo Beach



19 mai – Atlanta, Géorgie – Coca-Cola Roxy



20 mai – Daytona, Floride – Bienvenue à Rockville



22 mai – Charlotte, Caroline du Nord – Metro Credit Union



23 mai – Cincinnati, OH – Ovation



24 mai – Ft Wayne, IN – Piere’s Outdoors



25 mai – Chicago, IL – Wintrust Arena



26 mai – St Louis, MO – L’Usine



28 mai – Dallas, TX – Festival So What



29 mai – San Antonio, TX – Vibes à l’extérieur



31 mai – Wichita, KS – Vague



01 juin – Denver, CO – Mission Ballroom



03 juin – Las Vegas, NV – Théâtre à Virgin Hotels*



04 juin – So-Cal, Californie – [to be announced]*



05 juin – San Francisco, Californie – The Warfield*

* Non TENIR À VOS ARMES

Formé à Byron Bay en 2002, PARCOURS a sorti six albums studio, tous sur Épitaphe: « Tuer avec un sourire » (2005), « Horizons » (2007), « Bleu profond » (2010), « Atlas » (2012), « COLÈRE » (2015) et « Révérence » (2018). Le groupe comprend le chanteur Winston McCall, guitaristes Luc Kilpatrick et Jeff Ling, bassiste Jia O’Connor et batteur Ben Gordon.

En 2020, le groupe a sorti le documentaire « Viva les outsiders », qui présente plus d’une décennie de séquences personnelles dans les coulisses, couplée à un accès sans précédent aux tournées live les plus explosives du groupe et aux plus grands festivals de musique du monde. La bande originale du documentaire est sortie la même année. Avec 11 morceaux live de la tête d’affiche du groupe en 2019 au festival de heavy metal allemand Wacken en plein air, la bande originale comprend également trois pistes studio enregistrées en allemand : « Würgegriff (Vice Grip) » , « Die Leere (Le Vide) » et « Schattenboxen (Shadow Boxe) » qui met en vedette le rappeur allemand Casper.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).