Parle Agro signe Varun Dhawan pour son offre laitière Smoodh

Parle Agro a déployé une campagne pour sa nouvelle offre laitière, Smoodh. La marque a engagé l’acteur Varun Dhawan comme ambassadeur national de la marque. “L’acteur est profondément enraciné dans le cœur et l’esprit des consommateurs en Inde, ce qui contribuera à maximiser la portée et la notoriété du nouveau lancement”, a déclaré la société dans un communiqué. La nouvelle campagne médiatique a été déployée à l’échelle nationale sur plusieurs canaux, notamment la télévision, la publicité extérieure et le numérique.

Selon la société, le film vise à renforcer Smoodh en tant que marque qui offre clairement les avantages de boire la délicieuse et saine boisson à base de lait comme alternative aux options moins saines. La campagne sera également promue de manière agressive lors de l’IPL à la télévision, a-t-il ajouté. &Walsh, l’agence créative de Smoodh, a dirigé le récit de la campagne. Le film a été produit par Bindery, New York, USA avec Ransom Films et réalisé par Ezra Hurwitz.

La haute qualité et le goût riche du produit, associés à son prix et à sa taille d’emballage perturbateurs, nous ont aidés à recueillir des réponses extrêmement positives de la part des consommateurs et des détaillants, a déclaré Nadia Chauhan, codirectrice générale et CMO, Parle Agro. “Notre objectif est d’accélérer davantage la croissance et le succès de la marque avec notre nouvelle campagne pour Smoodh et d’en faire le produit de choix pour les consommateurs à la recherche d’un regain d’énergie rapide ou d’une solution sucrée rapide”, a ajouté Chauhan.

Chauhan a également déclaré que Dhawan est une icône de la jeunesse admirée qui est extrêmement en forme, énergique et soucieuse de sa santé, ce qui résonne avec la personnalité de la marque. “De plus, sa popularité traverse toutes les générations et toutes les zones géographiques, ce qui accélérera la portée et la notoriété de Smoodh dans la catégorie des boissons lactées”, a-t-elle déclaré.

« Être soucieux de sa santé est l’un des éléments clés de mon emploi du temps chargé au quotidien. Smoodh s’intègre parfaitement car il fonctionne comme la meilleure alternative pour calmer ma faim », a déclaré Dhawan.

