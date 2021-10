Parlement des enfants : les députés exhortent les dirigeants mondiaux à réussir la COP26 | Politique | Nouvelles

Le débat du Parlement des enfants aura lieu vendredi à 17 heures et sera diffusé en direct sur Express.co.uk. Avant l’événement, qui verra plus de 600 enfants députés mener un débat de style parlementaire axé sur la menace pour leur avenir, un certain nombre de participants ont exprimé leurs réflexions sur la façon dont les dirigeants mondiaux devraient voir leurs responsabilités à la COP26. Nihal Dhatt, 10 ans, de la Long Close School de Slough, pense que « résoudre le changement climatique sera le défi des prochaines générations ».

Elle a déclaré : « Les gouvernements du monde entier devront investir massivement dans la recherche et les industries et aider les ménages à effectuer les changements nécessaires.

«Je vois cela comme une période passionnante pour les dirigeants mondiaux, les brillants scientifiques, les ingénieurs et les industries de se réunir pour construire un monde durable et respectueux de l’environnement.»

Rikza Mohamed Rikas, élève de 6e année à l’école primaire Weald Rise, Middlesex, a évoqué les préoccupations que les jeunes peuvent avoir et que les dirigeants mondiaux devraient prendre en compte avant la conférence des Nations Unies.

Elle a déclaré: « Les jeunes pourraient être incroyablement inquiets que les gouvernements n’en fassent pas assez. »

Se déclarant particulièrement préoccupée par l’approvisionnement en eau potable, elle a déclaré : « 785 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. Économisez de l’eau en ne laissant pas couler les robinets, en cuisant les légumes à la vapeur, en ne les faisant pas bouillir et en récupérant l’eau de pluie.

Le pouvoir des jeunes dans ce débat était cher au cœur de nombreux enfants députés qui se sont rendus aux Communes pour débattre de leur rôle – et de celui des dirigeants mondiaux actuels – dans l’atténuation du changement climatique.

Erin Marshall, de la Riverside Primary Academy de Tyne and Wear, a déclaré qu’il s’agissait d’une « question difficile à répondre » lorsqu’on lui pose la question de savoir comment arrêter les angoisses climatiques qui bouillonnent chez les jeunes.

« Parce que je suis inquiet pour l’environnement », a déclaré l’élève de 6e.

« Quand ils commenceront à voir le changement se produire, leur santé mentale s’améliorera parce qu’ils verront que l’avenir est déjà meilleur. »

De nombreux enfants députés ont soulevé la question de savoir comment protéger la faune des signes déjà visibles du changement climatique.

Daniel Crudgington, 10 ans, de l’école primaire Briary dans le Kent, est particulièrement préoccupé par la survie des ours polaires.

Il a déclaré: « Parce que les calottes glaciaires fondent, nous devrions nous inquiéter car, à terme, cela affectera l’écosystème. »

D’autres enfants députés se sont tournés vers d’autres sources d’évolution dans le débat sur le climat, comme Jack Adams, du Whitworth Community High School dans le Lancashire.

Il a déclaré : « Les entreprises pourraient proposer différentes solutions pour économiser l’énergie et proposer des alternatives au plastique et à de meilleurs matériaux de construction. »

Il a ajouté : « Je pense que dans plusieurs années à venir, le changement climatique sera réduit par l’énergie verte réelle telle que les voitures électriques, mais l’électricité sera produite à partir d’énergie verte.

Le Parlement des enfants prendra la forme d’un débat parlementaire à part entière, avec la moitié des enfants représentant le gouvernement de Sa Majesté et l’autre la loyale opposition de Sa Majesté.

La session virtuelle de 90 minutes de vendredi se concentrera principalement sur le changement climatique, mais abordera également des sujets clés tels que COVID-19 et les futures capacités de la technologie.

