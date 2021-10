Parlement des enfants : les réductions des émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni sont félicitées pour avoir diminué de moitié en 30 ans | Politique | Nouvelles

Henry, enfant député représentant l’école catholique St Theresa dans le Yorkshire, a commencé : « Selon un rapport de l’Office for National Statistics de mars 2021, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni a presque diminué de moitié au cours des trente dernières années. Nous devons continuer sur cette même lancée. pour atteindre notre objectif de zéro net d’ici 2050.

« À mon avis, c’est faisable, mais pour ce faire, nous avons besoin de plus de personnes dans les entreprises pour adhérer à l’idée et en comprendre l’importance.

« Ce n’est qu’alors que je pense que nous pourrons atteindre cet objectif. »

Les députés du Parlement des enfants se demandaient si le Royaume-Uni devait être plus affirmé dans la conduite de la transition énergétique verte, pour éviter d’être laissé pour compte par d’autres pays.

La question a été posée de savoir si la Grande-Bretagne devrait « saisir l’opportunité de diriger le monde et de sécuriser nos futurs emplois autour des nouvelles technologies sur les marchés verts ».

Henry, 10 ans, a ensuite demandé aux enfants députés s’ils pensaient qu’il fallait mettre davantage l’accent sur les convaincre de partager « l’enthousiasme » du groupe de jeunes pour s’attaquer aux grands problèmes.

D’autres enfants délégués s’exprimant lors de l’événement virtuel ont soulevé des questions telles que la vitesse de mise en œuvre des voitures électriques et la manière de garantir que les dirigeants mondiaux tiennent compte de leurs avertissements en tant que jeunes.

Le Parlement des enfants, mettant en avant les points de vue de la jeune génération, s’est principalement concentré sur les solutions au changement climatique avant la conférence COP26 à Glasgow.

Auparavant au Parlement des enfants, un enfant député de l’école St Pierre à Southend, que les dirigeants mondiaux réunis à Glasgow et les députés britanniques « écouteront nos points de vue et se soucieront d’eux », a répondu le député conservateur David Davis, participant à l’événement. au panneau virtuel : « La simple vérité est oui.

Eva, une élève de 11 ans dans la circonscription de Sir David Amess, a demandé au député vétéran : « Pensez-vous qu’ils croient vraiment que les enfants de notre âge méritent leur mot à dire dans ces décisions énormes ?

M. Davis, ancien secrétaire d’État à la sortie de l’Union européenne, a répondu : « Nous nous disputons énormément entre nous, mais si vous voulez [in the Commons] tout d’un côté, la façon de le faire est de parler de l’avenir de nos enfants.

« Nous, nous tous, aimons tendrement nos enfants, nous voulons tous qu’ils aient une belle vie, et nous sommes donc très préoccupés par ce qu’ils croient et ce qu’ils veulent. »

Il a expliqué au Parlement des enfants que la cible la plus proche identifiée par la COP26 était à la fin de cette décennie, mais que beaucoup s’étendaient plus loin dans le futur.

Le Premier ministre Boris Johnson a accueilli les téléspectateurs et les enfants députés choisis dans tout le pays dans « cet incroyable Parlement des enfants en ligne », avec juste « quelques instants à parcourir » avant le début du sommet sur le changement climatique organisé par le Royaume-Uni dimanche.

Il a qualifié la COP26 de « sommet le plus important, certainement, de ma vie », qui visera à traiter et à réduire les émissions croissantes de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète et au changement climatique.

Il a ajouté: « Ce dont nous allons discuter est important pour tout le monde sur cette planète, mais pour nos enfants et nos petits-enfants, cela compte encore plus. »

Écouter la voix des enfants sur des questions clés était quelque chose de proche du cœur de feu le député Sir David Amess, qui a été assassiné plus tôt ce mois-ci lors d’une opération dans une circonscription,

Il était un champion du Parlement des enfants, estimant qu’il était « important que leurs points de vue soient remarqués et qu’ils aient une plate-forme de débat, notamment pour que les jeunes eux-mêmes aient la possibilité d’écouter et d’apprendre de leurs pairs ».

Dans son discours, le premier ministre a rendu hommage au regretté député conservateur, « dont la passion et la détermination ont contribué à la réalisation de ce projet ».