Parlement: le chahut de l’opposition oblige le Premier ministre Narendra Modi à arrêter l’introduction de nouveaux ministres à mi-chemin

Certaines personnes sont peinées de voir que des enfants d’agriculteurs sont devenus ministres aujourd’hui, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi.

La session de mousson du Parlement a commencé sur une note orageuse aujourd’hui alors que l’opposition, armée de slogans et de pancartes, a créé du chahut à l’intérieur des deux maisons, perturbant le discours du Premier ministre Narendra Modi présentant son nouveau cabinet. Le Premier ministre Modi a dû s’arrêter au milieu alors qu’il demandait aux bancs de l’opposition de traiter le nouveau Conseil des ministres comme présenté.

En raison des protestations répétées des membres de l’opposition sur diverses questions, notamment l’inflation, le prix du carburant, les lois agricoles et la ligne d’espionnage de Pegasus, le Lok Sabha et le Rajya Sabha ont été ajournés à plusieurs reprises le premier jour de leur séance.

« Certains sont peinés de voir que des enfants d’agriculteurs sont devenus ministres aujourd’hui. Certaines personnes sont peinées de voir les femmes comme ministres et ne sont pas prêtes à permettre leur introduction en tant que ministres », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a allégué que certaines personnes ont de la haine envers les adivasis, les dalits. « Quelle sorte de haine certaines personnes ont-elles pour les adivasis/dalits qu’elles ne peuvent pas permettre l’introduction de ministres de ces communautés dans cette Assemblée ? » a déclaré le Premier ministre à Rajya Sabha.

A Lok Sabha, le Premier ministre Modi a déclaré que l’opposition aurait dû encourager et féliciter les nouveaux ministres. « Je pensais qu’il y aurait de l’enthousiasme au Parlement car tant de femmes, de Dalits, de tribus sont devenues ministres. Cette fois, nos collègues des milieux agricoles et ruraux, de la communauté OBC, ont été nommés au Conseil des ministres… Peut-être que certaines personnes ne sont pas heureuses si les femmes du pays, les OBC, les fils d’agriculteurs deviennent ministres. C’est pourquoi ils n’autorisent même pas leur introduction », a déclaré le Premier ministre au milieu du tumulte des députés de l’opposition à la chambre basse.

Réagissant à la perturbation, le ministre de la Défense de l’Union Rajnath Singh a qualifié la décision du Congrès d'”extrêmement triste et malheureuse”. « La plus grande force du Parlement réside dans ses traditions saines. Son maintien relève de la responsabilité du gouvernement et de l’opposition. C’est une tradition parlementaire pour le premier ministre de présenter tous les ministres après chaque élargissement du cabinet… Pour la première fois en 24 ans de vie parlementaire, j’ai vu que cette tradition a été brisée. Tout ce que le parti du Congrès a fait aujourd’hui est triste et malheureux, ainsi que son approche malsaine des traditions démocratiques », a déclaré Singh.

२४ वर्षों के संसदीय जीवन में पहली बार मैंने देखा है कि इस परम्परा को तोड़ा गया है। भी कांग्रेस पार्टी ने आज किया है, वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति approche malsaine है। – Rajnath Singh (@rajnathsingh) 19 juillet 2021

Le leader de la Chambre à Rajya Sabha, Piyush Goyal, a également critiqué l’opposition pour le chaos. « Le comportement inapproprié de l’opposition dans les deux chambres du Parlement le premier jour de la session de la mousson était regrettable. Pour la première fois, un si grand nombre de représentants des femmes, SC/ST, des classes arriérées et du Nord-Est ont rejoint le cabinet. Il est condamnable que l’opposition ne permette pas leur introduction », a déclaré Goyal.

Cependant, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont rapidement rappelé aux dirigeants du parti au pouvoir que le BJP avait fait de même à Manmohan Singh en 2004. Après avoir subi une défaite surprise aux élections générales de 2004, le BJP avait autorisé le Premier ministre de l’UPA Manmohan Singh à présenter soit son conseil des ministres ou répondre au débat sur la motion de remerciement au président. La même chose s’est également produite en 2013.

Juste avant le début du Parlement, le Premier ministre Modi, dans ses remarques traditionnelles, a déclaré que l’opposition doit poser des questions difficiles mais doit également permettre au gouvernement d’y répondre au Parlement.

