Parler a maintenant été supprimé d’Amazon, Apple et Google

(Entreprise CNN) – Parler, la plate-forme de médias sociaux alternative privilégiée par les conservateurs, est désormais pratiquement sans abri sur Internet, car Amazon, Apple et Google l’ont supprimée de leurs plates-formes en un peu plus de 24 heures.

Amazon a déclaré qu’il retirerait Parler de son service d’hébergement cloud, Amazon Web Services, dimanche soir, le retirant effectivement de l’Internet public après la pression croissante du public et des employés d’Amazon.

La décision, qui a pris effet à 23 h 59 PST dimanche, fermera le site Web et l’application de Parler jusqu’à ce qu’il puisse trouver un nouveau fournisseur d’hébergement. Le site Web de Parler n’était pas accessible tôt lundi.

BuzzFeed News a été le premier à rendre compte de ce déménagement.

Qu’est-ce que Parler?

Parler est un réseau social alternatif populaire auprès des conservateurs et a été largement utilisé par les partisans du président Donald Trump, y compris certains qui ont participé aux émeutes de mercredi au Capitole américain.

Dans une lettre obtenue par CNN Business qui a été envoyée samedi à la directrice des politiques de Parler, Amy Peikoff, Amazon Web Services a déclaré qu’au cours des dernières semaines, elle avait informé Parler de 98 exemples de « messages qui encouragent et incitent clairement à la violence ». La lettre comprend des captures d’écran de divers exemples.

«Nous avons constaté une augmentation constante de ce contenu violent sur votre site Web, qui enfreint tous nos conditions», a écrit AWS. « Il est clair que Parler ne dispose pas d’un processus efficace pour se conformer aux conditions d’utilisation d’AWS. »

La lettre continuait: «AWS fournit une technologie et des services à des clients de tous les horizons politiques, et nous continuons à respecter le droit de Parler de déterminer lui-même le contenu qu’il autorisera sur son site. Cependant, nous ne pouvons pas fournir de services à un client qui ne peut pas identifier et supprimer efficacement le contenu qui encourage ou incite à la violence contre autrui. Étant donné que Parler ne peut pas respecter nos conditions de service et présente un risque très réel pour la sécurité publique, nous prévoyons de suspendre le compte de Parler. »

Cette décision menace d’isoler Parler de tout son public. Non seulement les nouveaux utilisateurs ne pourront pas trouver Parler dans les deux plus grands magasins d’applications sur Internet, mais même ceux qui ont déjà téléchargé l’application ne pourront pas l’utiliser car ils ne pourront pas communiquer avec les serveurs de Parler sur AWS. .

La réaction de Parler

En fait, le PDG de Parler, John Matze, a averti que la situation pourrait entraîner des pannes de service.

Après qu’Amazon ait retiré la société de son hébergeur, le site Web de Parler pourrait être hors ligne pendant une semaine pendant que « nous reconstruisons à partir de zéro », a déclaré Matze dans un message sur sa plate-forme.

« Nous ferons de notre mieux pour passer à un nouveau fournisseur dès maintenant, car nous avons tellement de concurrents pour notre entreprise », a poursuivi Matze.

Matze a accusé Amazon d’essayer « d’éliminer complètement la liberté d’expression d’Internet ».

La révélation de la décision d’Amazon est intervenue peu de temps après qu’Apple ait retiré Parler de son App Store.

« Il n’y a pas de place sur notre plateforme pour les menaces de violence et les activités illégales », a déclaré le fabricant d’iPhone à propos de son déménagement.

Apple a informé Parler de sa décision dans un message indiquant qu’il avait violé les conditions de l’App Store de la société.

« Les processus mis en place par Parler pour modérer ou empêcher la diffusion de contenus dangereux et illégaux se sont avérés insuffisants », a déclaré Apple à Parler. « Plus précisément, nous avons continué à trouver des menaces directes de violence et des appels à inciter à des actions illégales en violation de la Directive 1.1 – Sécurité – Contenu répréhensible. »

L’annonce d’Apple a déclaré que les réponses de Parler à un avertissement précédent étaient inadéquates, y compris la défense de Parler selon laquelle il avait pris la rhétorique violente sur sa plate-forme « très au sérieux pendant des semaines » et qu’il avait un plan de modération « pour lui. Moment », selon Apple .

« Parler n’a pas pris de mesures adéquates pour lutter contre la prolifération de ces menaces à la sécurité humaine », a déclaré Apple dans un communiqué à CNN Business. « Nous avons suspendu Parler de l’App Store jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus. »

La décision d’Apple fait suite à une décision similaire de Google vendredi pour supprimer Parler du Google Play Store.

Matze a écrit dans un message sur sa plate-forme qu’Apple «interdira Parler jusqu’à ce que nous renoncions à la liberté d’expression, instituions des politiques larges et invasives comme Twitter et Facebook, et deviendrions une plate-forme de surveillance en recherchant la culpabilité de ceux qui utilisent Parler avant leur innocence».

« Ils affirment que cela est dû à la violence sur la plate-forme », a écrit Matze à propos d’Apple, qu’il a également accusé d’être un « monopole du logiciel », une attaque particulièrement pertinente en ce moment étant donné un procès antitrust en cours contre Apple par le fabricant. De Fortnite Jeux épiques. « La communauté n’est pas d’accord car aujourd’hui nous avons atteint le numéro 1 dans leur magasin. »

Matze a promis de partager « plus de détails sur nos prochains plans dès que nous aurons autant d’options ».