Parler autorisé à revenir sur l’App Store après avoir licencié le PDG de Pro-Free Speech et introduit le “ filtre de pêche à la traîne ” ⋆ .

Le réseau social conservateur de «liberté d’expression» Parler a maintenant été autorisé à revenir sur l’App Store d’Apple, après avoir institué diverses nouvelles politiques de contenu qui limiteraient la parole sur le site.

Dans une lettre adressée au sénateur Mike Lee et au représentant Ken Buck, Apple a révélé que Parler, le réseau de médias sociaux qui prétendait être un endroit où les conservateurs et d’autres pouvaient parler librement, serait autorisé à revenir sur son App Store, après avoir été expulsé suite à la manifestations principalement pacifiques à Capitol Hill le 6 janvier.

Apple a lancé Parler hors de l’App Store pour diverses violations de la politique de contenu, avait affirmé le géant de la Big Tech, notamment en autorisant des publications qui “encourageaient la violence, dénigraient divers groupes ethniques … et appelaient à la violence contre des personnes spécifiques.” Depuis lors, Apple a déclaré qu’eux-mêmes et l’équipe de Parler avaient «engagé des conversations substantielles», ce qui a conduit Parler à proposer des «mises à jour de ses pratiques de modération de contenu et de l’application», ce qu’Apple a déclaré être suffisant pour être autorisé à revenir sur le Magasin d’applications. Dès que la mise à jour sera mise en ligne, elle sera «disponible immédiatement» pour la retélécharger.

